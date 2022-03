Ekrany wielkoformatowe – skuteczna komunikacja ze sporą grupą odbiorców

Ekran zewnętrzny DOOH – sposób na skuteczniejszą reklamę w przestrzeni publicznej

Praktycznie każdej firmie zależy na pozyskiwaniu kolejnych klientów – aby dotrzeć do jak największego grona potencjalnie zainteresowanych osób, warto skupić się na przestrzeni publicznej. Tradycyjne metody reklamy zewnętrznej, takie jak billboardy, szyldy, ulotki czy broszury, są jednak coraz mniej skuteczne. Co ciekawe, podobny efekt można zaobserwować w sieci – spora liczba użytkowników internetu stosuje rozszerzenia do przeglądarek, które blokują reklamy, przez co również ten kanał marketingowy stawia pewne wyzwania. W efekcie na znaczeniu zyskują nowe formy reklamy, które łączą stosowane od lat techniki z nowymi rozwiązaniami technologicznymi. Kluczowym wsparciem w cyfrowej reklamie zewnętrznej są urządzenia takie jak ekran zewnętrzny DOOH – w jaki sposób produkty tego typu usprawniają marketing?

Czym jest ekran zewnętrzny DOOH? Nowoczesne technologie w reklamie

Sukces w biznesie wymaga stałego rozwoju – dotyczy to nie tylko rozszerzania oferty czy zwiększania jakości usług, lecz także inwestycji w reklamę. Trafienie do nowych odbiorców i utrwalenie świadomości marki jest kluczem do generowania coraz większych zysków. Dobra reklama musi przede wszystkim przyciągać wzrok i zapadać w pamięć – liczą się także odczucia, które wywołuje u odbiorców. Wpływ na wrażenia wizualne mają z kolei liczne kwestie, od kolorystyki poprzez widoczność reklamy po prezentację produktu. Ekrany o odpowiedniej jakości pozwalają przedstawić ofertę w sposób atrakcyjny dla konsumenta, a przez ulokowanie ich w popularnych miejscach możliwe jest dotarcie do sporej grupy odbiorców.

Skrót DOOH rozwija się jako „digital out-of-home” – są to wszelkiego rodzaju reklamy zewnętrzne wykorzystujące rozwiązania cyfrowe. Do najchętniej używanych nośników należą ekrany LED, w tym ekrany wielkoformatowe, stosowane szczególnie często w dużych miastach.

Dlaczego warto inwestować w reklamę zewnętrzną? To przede wszystkim szansa na trafienie do szerokiej grupy docelowej, co powinno sprawdzić się zwłaszcza w przypadku firm, których usługi lub produkty mogą zainteresować osoby w różnym wieku, o różnej płci i pracujące w różnych zawodach. Wybrany przekaz może dotrzeć do wszystkich osób przechodzących obok ekranu. Dodatkowo ekrany wielkoformatowe są w stanie naprawdę zwrócić na siebie uwagę. Wysokiej jakości urządzenia zachwycają kolorami, jasnością i ostrością obrazu. Przestrzeń miejska daje duże pole do popisu, a dzięki nowoczesnym rozwiązaniom promocja marki staje się nie tylko skuteczniejsza, lecz także wygodniejsza.

Ekrany wielkoformatowe – reklamy, które nie trudno zauważyć

Zewnętrzne ekrany DOOH są niezwykle popularne w przestrzeniach miejskich. W niektórych lokalizacjach mogą wręcz stanowić pewien rodzaj ozdoby i urozmaicenia krajobrazu miasta. Na ich sukces składa się przede wszystkim odpowiednio dobrany przekaz, który powinien realnie zaciekawić odbiorcę – nawet jeśli zobaczy reklamę tylko przez moment.

Wysokiej klasy produkty to nie wszystko – przygotowanie właściwych treści marketingowych jest równie istotną częścią sukcesu. Reklama zewnętrzna to rozwiązanie dla marek, które nie boją się wyzwań i chcą podkreślić swoją pozycję na rynku. Szczególnie ważną rolę odgrywa tutaj odpowiedni dobór kolorów, ruch animacji oraz dynamika akcji na ekranie. Ponadto najskuteczniejsze kampanie zawsze dbają o oryginalność reklamy i przedstawienie konsumentowi czegoś nowego. Co zrobić, by działania DOOH przyniosły zamierzony efekt? Przede wszystkim należy wybrać odpowiednią lokalizację dla ekranu zewnętrznego – znaczenie ma także dostosowanie treści do miejsca. W przypadku miejsc, w których klienci mogą spędzić kilka minut, takich jak przystanki autobusowe, można postawić na nieco dłuższe reklamy, z kolei ekrany znajdujące się tuż przy ruchliwej ulicy muszą przekazać wszystkie informacje w parę sekund.

W przypadku doboru ekranów zewnętrznych należy zwrócić uwagę na kwestie związane z jakością obrazu, a także samą konstrukcją urządzenia. Warto stawiać na sprzęty, które otrzymały certyfikaty potwierdzające odporność na pył, wodę i niekorzystne warunki atmosferyczne, a także sprawdzić obecność rozwiązań zwiększających wytrzymałość produktu.