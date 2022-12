Ekologiczne opakowania cukiernicze - czy to możliwe?

Ekologiczne opakowania cukiernicze - czyli jakie?

Jeszcze do niedawna to plastikowe opakowania cukiernicze cieszyły się największą popularnością w branży. Nic w tym dziwnego - są trwałe, umożliwiają bezpieczny transport wypieków, a także pozwalają na ich estetyczną prezentację. Ze względów środowiskowych, częstotliwość wykorzystywania plastikowych pojemników zaczęła stopniowo spadać. Chociaż wykonuje się je z politereftalanu etylenu (PET), który można poddać recyklingowi, cały proces jest niezwykle skomplikowany i kosztowny. Z tego powodu to właśnie opakowania ekologiczne zaczęły zyskiwać coraz większą popularność.

Ekologiczne opakowania cukiernicze to takie, który powstały na bazie naturalnych materiałów. Najczęściej wytwarzane są z kartonu lub papieru, z niewielką domieszką PLA - polimeru uzyskiwanego z surowców roślinnych. Opakowania te są w pełni biodegradowalne. Co to oznacza? To, że w odróżnieniu od plastiku, po określonym czasie ulegają naturalnemu rozkładowi, nie zaśmiecając przy tym środowiska naturalnego. Zarówno karton, jak i papier są całkowicie bezpieczne dla zdrowia i mogą mieć styczność z żywnością. Każda dobra hurtownia opakowań cukierniczych powinna mieć ekologiczne pojemniki jednorazowe w swojej ofercie.

Jak znaleźć hurtownię oferującą eko opakowania cukiernicze?

W dzisiejszych czasach, dzięki swobodnemu dostępowi do internetu znalezienie interesującej nas firmy lub usługodawcy nie stanowi większego problemu. Wystarczy wiedzieć jak korzystać z wyszukiwarki Google - i to wszystko. Jeśli interesują nas ekologiczne opakowania cukiernicze, wpiszmy, na przykład: “ekologiczne pojemniki jednorazowe hurtownia”, bądź też “hurtownia opakowań cukierniczych eko”. Uzyskane wyniki powinny być satysfakcjonujące.

Ekologiczne pojemniki jednorazowe - do czego się nadają?

Jednorazowe pojemniki cukiernicze wykonane z materiałów biodegradowalnych znajdą wiele zastosowań. Najczęściej przybierają one formę opakowań do ciast i tortów - występują w wielu kształtach oraz rozmiarach, dzięki czemu bez problemu można znaleźć pojemnik dopasowany do konkretnego wypieku. Niekiedy wyposażone są one w specjalne uchwyty, ułatwiające przenoszenie i transport wyrobów. Do tego praktyczne zaczepy umieszczone po bokach zapobiegają niekontrolowanym otwarciom pudełka.

Ekologiczne pojemniki na torty i ciasta są często wybierane nie tylko ze względów środowiskowych. Materiał, z którego są wykonane - najczęściej jest to tektura falista - cechuje się wyjątkową wytrzymałością. Proces ich składania jest prosty, a przed złożeniem nie zajmują wiele miejsca - bez problemu można mieć przygotowanych nawet kilkaset pudełek czekających na zapleczu cukierni.

Foto: Pexels.com



Źródło: Publikacja partnera