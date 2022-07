Egzema - czym jest i jak sobie z nią radzić? 

Czym jest egzema?

Egzema to objaw dermatologiczny, nazywany również wypryskiem atopowym. Jest to stan zapalny skóry w przebiegu którego może występować nadmierna suchość, rogowacenie, świąd i zaczerwienienie naskórka. Często bywa mylona z atopowym zapaleniem skóry, lecz jest to zupełnie inny stan.

Egzema często pojawia się u osób z zaburzeniami odpowiedzi immunologicznej, może wynikać z alergii, a także innych czynników drażniących i zanieczyszczeń. Warto podkreślić, że dolegliwość ta jest objawem podrażnienia i wysuszenia skóry, a nie chorobą samą w sobie.

Przyczyny egzemy





Nie istnieje jedna przyczyna, która wywołuje egzemę. Może być ona spowodowana czynnikami genetycznymi, immunologicznymi, bądź środowiskowymi. Z tego powodu dzieli się je na endogenne, czyli wewnętrzne. Wśród nich można wymienić predyspozycje genetyczne, zaburzenia hormonalne, czy układu immunologicznego.

Z kolei czynniki egzogenne, czyli zewnętrzne to na przykład substancje takie jak farby, chemikalia czy detergenty. Jeżeli skóra ma kontakt z nimi na co dzień, wywołują nieprzyjemne objawy dermatologiczne. Wpływ na pojawienie się egzemy może mieć nawet nieprawidłowa dieta i spożywana przez nas żywność wysokoprzetworzona.

Objawy egzemy

Objawy egzemy są dość charakterystyczne. Najczęściej obserwuje się wtedy zaczerwienienie skóry, a nawet jej lekki obrzęk. Dodatkowo u wielu pacjentów pojawiają się grudki lub pęcherzyki, które mogą być wypełnione płynem surowiczym a także uporczywy świąd naskórka.

U każdego pacjenta objawy mogą być nieco inne, ponieważ są zależne od fazy przebiegu choroby. Dzieli się je na ostrą, podostrą i przewlekłą. Są uzależnione też od rodzaju egzemy, których jest bardzo wiele. Wśród najczęstszych można wymienić jednak wyprysk kontaktowy, zawodowy, potnicowy, fotoalergiczny i dziecięcy.

Pielęgnacja skóry z egzemą

Egzema podobnie jak atopowe zapalenie skóry często towarzyszy nam przez całe życie. Dlatego ważna jest odpowiednia pielęgnacja naskórka i profilaktyka tego schorzenia. Z tego powodu warto sięgnąć po krem na blizny, a także produkty zawierające w swoim składzie emolienty, aby odżywić i zregenerować naskórek.

Jak wygląda leczenie egzemy?

Leczenie egzemy ma przede wszystkim charakter objawowy. Polega na łagodzeniu wszelkich dolegliwości. Jest to spowodowane faktem, iż często główna przyczyna tego stanu nie jest znana i w związku z tym nie wynaleziono leku przeznaczonego do leczenia wyprysku. Dlatego jeżeli zauważymy u siebie jakiekolwiek objawy egzemy, musimy zgłosić się do dermatologa, a specjalista zaleci nam odpowiednią kurację.