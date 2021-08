Ebooki i audiobooki - jakie zalety mają cyfrowe książki?

Ebooki - lektury szkolne, poradniki, książki obyczajowe

Dzisiaj w formie elektronicznej wydaje się zarówno klasykę literatury, powieści obyczajowe, reportaże. Właściwie wszyscy popularni autorzy wydają swoje utwory w dwóch wersjach: papierowej i elektronicznej. Coraz częściej także pojawiają się audiobooki. Dzisiaj do e czytania nie potrzebujesz już specjalnego sprzętu. Formaty ebooków pozwalają na ich czytanie na telefonie, komputerze, tablecie, a nie tylko na specjalnych czytnikach. Taka forma lektury jest bardzo wygodna i - co nie mniej dzisiaj przecież ważne - ekologiczna. Dla czytelników ważne jest także to, że mogą oni czytać właściwie w każdym miejscu - w drodze do pracy, autobusie, na kanapie, w pociągu. Nie muszą jednocześnie zabierać ze sobą ważącej często niemało książki.

Książki elektroniczne: kupuj najtaniej, wybieraj spośród szerokiej oferty

Ebooki popularność zyskały także dzięki swojej szerokiej dostępności. Dzisiaj właśnie dzięki nim dobrą literaturę można kupić w atrakcyjnych cenach. Tanie ebooki potrafią czasami kosztować nawet 50% mniej niż wydanie papierowe danej książki. Oferta ebooków cały czas jest sukcesywnie poszerzana. Dzieje się to bardzo dynamicznie, ponieważ nowości właściwie automatycznie wydaje się dzisiaj w dwóch wersjach, natomiast wiele wysiłku wkłada się również w cyfryzację starszych utworów, które dzisiaj także stają się dostępne w formie cyfrowej.

Ebooki przygotowywane są z myślą o czytelnikach o różnych zainteresowaniach. Znajdziesz propozycje dla fanów thrillerów, romansów, powieści obyczajowych, reportaży, kryminałów czy fantastyki. To także cenne rozwiązanie, z którego coraz chętniej korzystają uczniowie. Ebook ogranicza miejsce potrzebne na książki, pozwala czytać w każdym miejscu, redukuje konieczność wizyt w bibliotece. W czasie pandemii jeszcze więcej osób przekonało się, jak cenne są cyfrowe wersje książek, które można pozyskać jednym kliknięciem.

Ebook często można zdobyć także jeszcze bardziej atrakcyjnej cenie. Na tego typu produkty często organizowane są promocje. Za jedną papierową książkę czasami można zdobyć 2 a nawet 3 ebooki. Ten finansowy aspekt dla osób, które sporo czytają naprawdę nie pozostaje bez znaczenia. Nie wszyscy mamy tyle miejsca, aby przechowywać książki, które chcemy przeczytać. W przypadku ebooka potrzebne jest tylko trochę miejsca na dysku.

Jak czytać ebooki? Jak słuchać audiobooków?

Ebooki na Kindle, komputer, smartfon dostępne są bez problemu. Dzisiaj nie musisz się martwić formatem pliku. Programy, które pozwolą odczytać ebook są powszechnie dostępne zarówno na komputer, jak i smartfon. Tablet może także pełnić rolę czytnika ebook. Czy w takim razie opłaca się kupować czytnik? Wiele osób stwierdzi zapewne, że nie, natomiast warto przypomnieć, że profesjonalne czytniki ebooków mają specjalnie przygotowany ekran, który symuluje wygląd kartki papieru, odpowiednie podświetlenie, które nie męczy oczu w taki sposób, jaki robi to światło bijące z ekranu komputera czy też smartfona. Dzisiaj musimy dbać o wzrok, więc jeśli możesz sobie pozwolić na zakup dodatkowego urządzenia, a często sięgasz po ebook, to z pewnością taki zakup będzie dobrą inwestycją w zdrowie.

Znacznie prostsza jest natomiast kwestia odtwarzania audiobooków, których można słuchać właściwie na każdym odtwarzaczu - w telefonie, komputerze, na tablecie, w odtwarzaczu samochodowym.