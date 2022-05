Dziś światowy Dzień Hasła. Ponad 20 mln użytkowników wciąż używa ciągu 123456

W 2022 r. znaczenie posiadania silnego hasła jest nie do przecenienia w obliczu rosnącej z dnia na dzień liczby aplikacji i usług, z których korzystamy. Co więcej, wiele firm umożliwia swoim pracownikom łączenie się z siecią firmową na urządzeniach osobistych, aby zapewnić większą elastyczność pracy. W rezultacie urządzenia te działają jak brama, przez którą hakerzy mogą wykorzystać wrażliwy punkt końcowy do kradzieży poufnych danych osobistych oraz firmowych przechowywanych w szerszej infrastrukturze firmy.

Każdego dnia cyberprzestępcy próbują wykraść hasła setek użytkowników, wykorzystując technik, takich jak phishing, aby móc włamać się do różnych usług i pozyskać dane uwierzytelniające. Chociaż metody wciąż się zmieniają, a zagrożenia ewoluują, nadal istnieją sprawdzone metody ochrony naszych danych. Korzystając ze Światowego Dnia Hasła jako okazji do ponownej oceny siły naszych haseł i wzmocnienia naszych wysiłków w zakresie cyberbezpieczeństwa, użytkownicy mogą zniechęcić cyberprzestępców do uzyskania dostępu do ich danych i urządzeń.

Eksperci Check Point Software przedstawili pięć najważniejszych praktyk, które należy zastosować podczas tworzenia bezpiecznych i niezawodnych haseł:

1. Użyj kombinacji różnych znaków

Posiadanie hasła składającego się z prostych fraz lub dat istotnych dla życia osobistego użytkownika jest bardzo powszechną praktyką. Jednak ten nawyk poważnie osłabia hasło, ponieważ cyberprzestępcy mogą łatwo znaleźć informacje takie jak urodziny. Aby tego uniknąć, zawsze używaj losowej sekwencji składającej się z kombinacji różnych cyfr, liter i symboli dla każdej platformy.

2. Stosuj inne hasło do każdej usługi

Przy tak wielu aplikacjach i usługach wymagających danych logowania kuszące jest powtórzenie tego samego hasła dla wszystkich, jednak to zły pomysł. Tak jak nie mamy tego samego klucza do otwarcia domu, biura lub samochodu, nie powinniśmy używać tego samego hasła, ponieważ ułatwia to hakerom „otwieranie” całego naszego cyfrowego życia. Jeśli okaże się, że trudno jest je wszystkie zapamiętać, zawsze możesz skorzystać z pomocy menedżera haseł, aby pomóc w zarządzaniu i generowaniu różnych niezawodnych kodów dostępu.

3. Im dłuższe hasło, tym silniejsze

To prawda, że ​​im dłuższa kombinacja, tym trudniej ją zapamiętać. Jest to jednak jeden z najlepszych sposobów na zapewnienie bezpieczeństwa informacji, więc upewnij się, że używasz co najmniej 10 znaków, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa. Im większa liczba znaków tym lepiej i bezpieczniej.

4. Dokonuj regularnych zmian krótszego hasła

Jeśli nie korzystasz ze zbyt wielu usług, a Twoje hasła nadal nie są zbyt długie, czyli mają w okolicy 10 znaków, to warto stosować zasadę regularnej ich zmiany. Może wydawać się to wyzwaniem prawie niemożliwym, ale można ułatwić sobie zadanie, używając tego samego podstawowego wzoru i dodając stamtąd różne kombinacje. W ten sposób łatwiej będzie ją zapamiętać i regularnie zmieniać.

5. Uwierzytelnianie dwuskładnikowe jest twoim najlepszym przyjacielem

Chociaż podjęcie wszystkich powyższych środków z pewnością poprawi skuteczność hasła, konieczne jest również wdrożenie uwierzytelniania dwuskładnikowego. Ciągle pojawiają się nowe zagrożenia, dlatego zapewnienie pełnej ochrony, bycie świadomym za każdym razem, gdy atakujący lub nieupoważniona osoba chce uzyskać dostęp do Twojego konta, tylko poprawi Twoje bezpieczeństwo.

Autor:

Wojciech Głażewski, country manager firmy Check Point Software w Polsce