Dzień Dziadka - jaki prezent od serca wybrać?

Dziadek - to on zawsze pozwalał nam na największe szaleństwa, krył przed srogim spojrzeniem Babci i Rodziców, bądź kupował największą ilość słodyczy. Jak tu nie kochać Dziadków, którzy uwielbiali nas rozpieszczać w dzieciństwie, a nawet i w dorosłym życiu zawsze otaczają nas troskliwym ramieniem i dobrą radą. Dzień Dziadka to wyjątkowy dzień w roku, w którym to wszystkie wnuczęta pędzą do ukochanego Dziadzi z prezentami. Jaki prezent wybrać, by sprawić radość? Czy można wyróżnić swój podarunek na tle innych, standardowych pomysłów?