Dzięki pracy zdalnej rośnie kultura zaufania. Ponad jedna trzecia pracowników nie odczuwa kontroli szefa

Eksperci Antal wskazują, że ostatnie miesiące dowiodły efektywności specjalistów i menedżerów w nowej rzeczywistości, co nie pozostało bez wpływu na pozytywne wskaźniki na polskim rynku pracy.

– Konieczność przejścia na pracę zdalną wywoływała wiele wątpliwości, zwłaszcza wśród pracodawców. Nawet ci, którzy pozwalali swoim pracownikom do czasu do czasu pracować z domu, mieli obawy o efektywność takiego wykonywania obowiązków. W efekcie na znacznie szerszą niż dotychczas skalę w życiu firm pojawiły się regularne zdalne spotkania, statusy. Okazuje się jednak, że po kilkunastu miesiącach częstotliwość takich działań spada, a akceptacja dla pracy zdalnej rośnie. Firmy doceniają pracowników, mają mniejszą potrzebę kontroli ich pracy, w efekcie coraz bardziej widać wzrost kultury zaufania w firmach. To jeden z pozytywnych skutków pracy zdalnej, który zostanie z nami na dłużej – mówi Artur Skiba, prezes Antal.

Pracy zdalnej i jej skuteczności sprzyja z pewnością zaufanie pracodawcy do pracowników. Sposoby rozsądnego monitoringu efektów w oparciu o realizowane cele dominują nad wyrywkowym sprawdzaniem. Z najnowszego badania Antal i Cushman & Wakefield wynika, że w ciągu roku istotnie (z 30% do 35%) wzrosła liczba pracowników, którzy nie odczuwają monitoringu ze strony przełożonego. Znacznie zmniejszyła się liczba tele- i wideokonferencji, które w pierwszych miesiącach pandemii były formą kontroli 45% pracowników. Obecnie doświadcza ich 34%. Delikatnie wzrosła za to popularność kontroli tzw. KPI (kluczowych wskaźników efektywności) – z 29% do 32% oraz niezapowiedzianych telefonów z prośbą o status zadań (z 9% do 12%).

Nowe wyzwania, którym sprostano

Z raportu Pracodawców RP „Praca zdalna 2.0” wynika, że 27% firm dostrzegło wzrost efektywności swoich zespołów podczas pracy zdalnej. Jednak jej powodzenie i wzrost zaufania mogłyby nie być tak wysokie, gdyby nie podejmowane przez firmy działania. Niemal 60% organizacji wdrożyło nowe rozwiązania ułatwiające pracę, 37% rozszerzyło działalność o nowe kanały komunikacji z klientami, a jedna trzecia przeprowadziła szkolenia dla pracowników i wyposażyła ich w sprzęt, który ułatwiał wykonywanie obowiązków z domu. Dzięki temu wiele osób zyskało nowe umiejętności, zwłaszcza z zakresu IT.

- Warto zwrócić uwagę, że nagłe przejście na pracę zdalną wymagało rozwijania u pracowników nie tylko tzw. twardych umiejętności, ale był to sprawdzian także dla kompetencji miękkich. Szczególnie pracownicy wyższego szczebla, specjaliści i menedżerowie, którzy na co dzień zarządzają zespołami, mają najbliższy kontakt z pracownikami, musieli zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. Skuteczne i szybkie wdrożenie nowego stylu pracy, zarządzania nią w nowy sposób, dobra wzajemna komunikacja, to w dużej mierze ich zasługa. Warto wspomnieć też o potrzebie opanowania niepewności, np. obaw o utratę pracy, która na początku pandemii towarzyszyła wielu pracownikom. Ich eskalacja mogłaby negatywnie wpłynąć na efektywność – dodaje Sebastian Sala, dyrektor dywizji Antal SSC/BPO w Antal.

Rynek pracownika wraca

Jak wskazują eksperci Antal, pozytywne oceny funkcjonowania firm i ich zespołów w nowej rzeczywistości przekładają się na mocny powrót rynku pracownika. Tę tendencję potwierdzają też ogólne dane z polskiego rynku pracy. Bezrobocie jest coraz niższe. W sierpniu 2021 roku wyniosło 5,8%, co oznacza spadek o 0,3 pp. rok do roku. Dla porównania w lutym 2020 roku, czyli ostatnim miesiącu przed wprowadzeniem obostrzeń związanych z pandemią w Polsce, było równe 5,5%, a w lutym 2019 roku wynosiło 6,1%. Rośnie też średnie wynagrodzenie, które w drugim kwartale br. wyniosło 5738 zł brutto i było o 517 zł wyższe w ujęciu rok do roku.

Analiza procesów rekrutacyjnych przeprowadzonych w I oraz II kwartale bieżącego roku przez Antal pokazuje, że rosną także oczekiwania finansowe pracowników. Popyt na nich się zwiększa, a w efekcie oferty wynagrodzeń są wyższe nawet o 25% w porównaniu do średniej z zeszłego roku. Wzrost ofert dotyka niemal wszystkie branże, od IT i inżynierii poprzez finanse, kończąc na marketingu i HR. Poza wynagrodzeniem kandydaci oczekują również możliwości pracy zdalnej oraz elastycznego czasu pracy. Pracodawcy muszą wychodzić naprzeciw tym oczekiwaniom. Obawy, że pandemia oznacza koniec rynku pracownika, okazały się bezpodstawne.

Metodologia

Badanie Antal i Cushman & Wakefield zostało zrealizowane metodą CAWI na próbie 1384 specjalistów i menedżerów w dniach 7 czerwca- 2 lipca 2021roku. Badanie Pracodawców RP zostało zrealizowane na próbie 1512 respondentów, w tym 1012 pracowników pracujących zdalnie i 500 pracodawców reprezentujących mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.