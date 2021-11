Działki rekreacyjne w 2021 roku

Jeżeli dopiero zaczynasz (lub chcesz zacząć) przygodę z obiektami działkowymi, to w naszym artykule znajdziesz podstawowe informacje na ten temat. Rok 2020 i pandemia spowodowały większe zainteresowanie Polaków rekreacją na świeżym powietrzu, który w aktualnym roku 2021 niewiele zmalał. Inflacja z kolei przekierowuje inwestowanie z lokat na nieruchomości. Co to jest ROD i jak powyższe powody wpłynęły na ich ceny?