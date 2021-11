Dywany do salonu – na co warto zwrócić uwagę przy wyborze?

Jak ocenić jakość dywanu?

Zastanawiasz się jaki dywan do salonu najlepiej pasuje? Przede wszystkim zwróć uwagę na materiał wykonania. Wykładziny można podzielić na dwa rodzaje – z materiałów naturalnych oraz sztucznych. Mają one swoje niezaprzeczalne zalety, a o wyborze między nimi mogą decydować Twoje indywidualne preferencje. Wśród naturalnych najbardziej popularna jest wysokiej jakości wełna, która doskonale chroni przed zimnem i jest przyjemna w dotyku. Alternatywą dla niej może być bawełna, która dzięki swoim właściwościom antystatycznym nie elektryzuje się. Jest również łatwa w czyszczeniu, a kolory nie mają tendencji do blaknięcia. Z kolei sztuczne włókna z poliestru można czyścić na sucho i na mokro. Włókna polipropylenowe są elastyczne, dzięki czemu dywan długo zachowuje swój pierwotny kształt. Sztuczne tkaniny są dużo łatwiejsze w pielęgnacji, bardziej odporne na ścieranie i są zdecydowanie lepszą opcją dla alergików. Co więcej, ich korzystna cena w żaden sposób nie wpływa na doskonałą jakość ani wygląd.

Rozmiar dywanu a jego funkcjonalność

fot. Pixabay



Podstawową zasadą przy wyborze rozmiaru dywanu jest jego funkcjonalność. Nie może on blokować ani utrudniać otwierania drzwi lub komody stojącej w salonie. Istotne będzie także miejsce, gdzie go ułożysz. Wykładzina pod kanapą czy stołem nie powinna być zbyt mała. Zaleca się, by była dłuższa o około 30 cm, pozostawiając przy tym mniej więcej 50 cm odstępu od ściany. Alternatywą mogą być małe ozdobne dywaniki umieszczone na środku pokoju lub pod krawędzią mebli. Niestety nie sprawdzą się one w mieszkaniach czy domach, gdzie są małe dzieci. Będą dla nich niebezpieczne, gdyż stwarzają ryzyko potknięcia się i upadku. Warto w takim przypadku rozważyć modele z gumowym podszyciem.

Rozmiar dywanu a metraż salonu

Rozmiar dywanu ściśle wiąże się też z metrażem salonu, jakim dysponujesz. Wykładzina do małego pomieszczenia nie powinna przytłaczać, dlatego też modele o dużych rozmiarach i w ciemnych kolorach nie będą do niego pasować. Lepiej postawić na mniejszy dodatek. Natomiast w dużym wnętrzu chodnik może wyznaczać powierzchnię o konkretnym przeznaczeniu. I tak na przykład ustawienie na nim kanapy i telewizora wydzieli przytulną część do oglądania filmów z rodziną. W takim przypadku dywany o wymiarach 160x200 będą idealnym rozwiązaniem na stworzenie wygodnego kącika. Wybierając wykładzinę do salonu, weź pod uwagę nie tylko jej rozmiar, ale również kształt. Obecnie możesz wybierać spośród modeli o różnych fasonach: okrągłych, kwadratowych, prostokątnych lub o nieregularnych kształtach.

Dywany – dobór koloru i wzoru

Wybierając kolor i wzór dywanu, warto pamiętać, że za jego pomocą możesz dość skutecznie odmienić wnętrze. Jasne wykładziny optycznie powiększają pomieszczenie, a ciemniejsze kolory sprawiają, że jest ono bardziej przytulne. Decydując się na konkretny model, zwróć uwagę na jego praktyczność. Jeśli w domu masz małe dzieci, zdecyduj się na dywany w ciemniejszej kolorystyce. Doskonałym rozwiązaniem będą też chodniki we wzory, gdyż skutecznie zakrywają one wszystkie rodzaje zabrudzeń. Będą się one najlepiej prezentować w zestawieniu z jednokolorowymi ścianami. Warto pamiętać, aby barwa farby pokrywała się z tą tworzącą nadruk. Obecnie w sklepach z wyposażeniem do domu znaleźć możesz szeroką gamę wzorów dywanów. W ofercie marki Kler dostępne są modele idealnie pasujące do pomieszczeń urządzonych między innymi w stylu skandynawskim, boho, nowoczesnym czy też retro.

Dopasuj dywan do stylu Twojego wnętrza!

Główne zasady dobierania dywanu do aranżacji przestrzeni w Twoim salonie to unikanie przeładowania oraz utrzymanie ustalonej palety kolorystycznej wnętrza. Powinieneś zadbać o to, by stworzyć pod względem stylu spójną całość. Pamiętaj, że wykładziny nowoczesne łączy się z meblami o współczesnym wzornictwie. Wnętrze urządzone w stylu retro z antykami uzupełni tradycyjny wzorzysty dywan. W dużym wnętrzu możesz sobie pozwolić na łączenie różnych trendów, co często jest propozycją zaskakującą, ale bardzo efektowną. W minimalistycznym salonie mocno geometryczny akcent może w wyjątkowy sposób wzbogacić projekt i podkreślić niektóre jego elementy.

Dywany to nie tylko najprostszy sposób na dodanie salonowi przytulności i zwiększenie komfortu podczas chodzenia, ale przede wszystkim kluczowy element wystroju, który nadaje mu niepowtarzalnego charakteru i stylu. Mamy nadzieję, że dzięki powyższym wskazówkom z łatwością wybierzesz odpowiedni dla siebie model. W zależności od tego, jaką wykładzinę ułożysz na Twojej podłodze, stworzy ona atmosferę dla całego pomieszczenia.