Dywan w sypialni - pomysły i inspiracje

Minimalistyczna aranżacja sypialni

Podstawą minimalistycznej aranżacji sypialni jest funkcjonalność i porządek. Nie ma tu miejsca na ubrania, porzucone na krześle czy książki porozkładane po całym wnętrzu. W związku z tym, że w nowoczesnej sypialni do minimum ograniczona jest ilość elementów - każdy przejaw nieporządku od razu „rzuca się w oczy”. Z drugiej strony - właśnie ze względu na ograniczoną ilość mebli – nawet małe wnętrze sprawdzi się w takiej aranżacji.

Ważnym jest jednak by nie popaść w skrajność - zbytnia surowość w urządzeniu wnętrza może sprawić, że będziemy się w nim źle czuć i zamiast zasnąć w wygodnym łóżku przeniesiemy się na kanapę w salonie. To, co wyróżnia minimalistyczne wnętrza to kolory (biel, szarość i czerń), metalowe elementy i ograniczona liczba elementów. Najlepiej poprzestać na łóżku, stoliku nocnym i źródle światła. Tekstylia pomogą natomiast przełamać surowość.

Dywan jest niezbędnym elementem sypialni – miło jest stawiać rano stopy na miękkim, ciepłym dywanie. Do sypialni minimalistycznej proponujemy nowoczesny dywan Nevada m white. Jednolity biały kolor oraz miękkie, wysokie, gęste runo zachęcają do chodzenia boso. Warto zaznaczyć, że model ten łatwo utrzymać w czystości, co ma znaczenie w wypadku alergii.

Sypialnia w stylu Boho

Sypialnia w stylu boho jest nieomal w opozycji do wcześniej wspomnianej sypialni minimalistycznej. Tu ogranicza nas tylko wyobraźnia. Jej charakter jest swobodny a porzucona na łóżku sukienka wręcz wpisuje się w klimat wnętrza. Czym wyróżnia się taka aranżacja przestrzeni?

Swoboda i eklektyzm. Tu nie ma żadnych żelaznych reguł, są raczej wskazówki, które można zastosować lub... odrzucić. Po czym więc poznać, że mamy do czynienia ze stylem boho? Na pewno naturalne elementy - drewno, wiklina, bambus, juta – są mile widziane. Łączenie mebli nowoczesnych z antykami, wszelkiego rodzaju rękodzieło. Mieszanie faktur, materiałów i wzorów. W przeciwieństwie do minimalizmu - meble nie odgrywają to pierwszoplanowej roli, która należy do dodatków (poduszki, zasłony, pamiątki z podróży, narzuty).

Dywan lub nawet dwa – tu nie musimy się ograniczać

Do sypialni w stylu boho proponujemy dwa modele dywanów: Kentucky 546 blue - bogaty we wzory, inspirowany tradycyjnymi kobiercami, utrzymany w stonowanej palecie odcienie niebieskiego, beżu oraz brązu oraz pasujący do niego model Kentucky 562c beige gray - utrzymany w podobnej kolorystyce, z nieco bardziej wyrazistymi wzorami. Modele te doskonale się uzupełniają, tworząc razem miłą dla stopy i oka dekorację podłogi.

Przedstawiliśmy dwie bardzo popularne aranżacje sypialni. Może będą one dla was inspiracją do własnych poszukiwań. Warto jednak podkreślić, że niezależnie od stylu sypialni, dywan jest ważnym jej elementem.

