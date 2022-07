DVB-T2 – nowe możliwości telewizji i obsługa nowego standardu w telewizorach Samsung

Przyszłość dla 5G i większa szerokość pasma transmisyjnego

Dotychczasowy standard sygnału telewizji cyfrowej DVB-T zastąpi DVB-T2. Dlaczego wprowadzana jest ta zmiana? Głównie z powodu ograniczeń standardu DVB-T oraz ze względu na rosnące potrzeby operatorów telekomunikacyjnych w związku z planami szerokiego wprowadzenia w Polsce łączności 5G.

Do transmitowania obrazu i dźwięku koncesjonowanych kanałów telewizyjnych Naziemna Telewizja Cyfrowa wykorzystuje pasmo UHF. Obejmuje ono kanały od 21 do 60. Warto także zaznaczyć, że oprócz tego naziemna telewizja może korzystać z kanałów w paśmie VHF.

Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej kanały UHF od numeru 49 do 60 mają być przeznaczone na potrzeby transmisji danych (mowa o technologii mobilnej piątej generacji, czyli 5G). Co oznacza to w praktyce dla widzów? To, że 5G zyska także w Polsce przestrzeń do rozwoju.

Jak odbierać nowy standard telewizji naziemnej w telewizorach Samsung

Aby odbierać DVB-T2 musisz zweryfikować czy Twój telewizor Samsung ma wbudowany tuner DVB-T2/HEVC. Jeśli nie, powinieneś zaopatrzyć się w dekoder DVB-T2/HEVC lub nowy telewizor.

Nowsze modele firmy Samsung obsługują standard DVB-T2

Samsung już od wielu lat prężnie i z powodzeniem działa na rynku w wielu sektorach. Również zmiany dotyczące odbioru cyfrowej telewizji naziemnej nie są firmie obce. Widz, który zakupił telewizor marki Samsung w 2018 roku lub później, może być pewny, że jego sprzęt ma wbudowany tuner DVB-T2, który odbiera telewizję naziemną w nowym standardzie.*

Weryfikacja modelu telewizora Samsung

To, czy telewizor jest gotowy na standard DVB-T2/HEVC, sprawdzisz w instrukcji obsługi sprzętu. Jeśli jej nie masz, możesz zobaczyć, jaki posiadasz model na tabliczce znamionowej umieszczonej na tylnym panelu TV i poszukać informacji o nim w internecie. W przypadku, gdy Twój odbiornik telewizyjny nie ma wbudowanego tunera DVB-T2/HEVC, trzeba się zdecydować na zakup nowego telewizora lub kupić zewnętrzny dekoder DVB-T2/HEVC.

Użytkownicy, którzy znają model swojego telewizora Samsung i mają odbiornik wyprodukowany nie wcześniej jak w 2015, z łatwością mogą zweryfikować jego gotowość na nowy standard na stronie „Przewodnika Samsung po DVB-T2”: https://www.samsung.com/pl/tvs/dvb-t2/jakie-telewizory-samsung-obsluguja-standard-DVB-T2/.

Jeśli masz w domu nieco starszy telewizyjny odbiornik, to zmiana sygnału nadawania telewizji naziemnej może być doskonałą okazją do wymiany telewizora na nowoczesny model.

*Informacja dotyczy wyłącznie oficjalnej polskiej dystrybucji.

Materiał powstał we współpracy z firmą Samsung.