Drewnopodobne płytki do nowoczesnej kuchni

Drewnopodobne płytki w kuchni

Jednym z pomieszczeń, w których możemy wykorzystać płytki imitujące drewno, jest kuchnia. Jak więc możemy wykorzystać płytki z imitujące drewno w naszej kuchni?

Jasne płytki drewnopodobne można wykorzystać jako bazę do zaaranżowania przytulnej i funkcjonalnej kuchni w rustykalnym stylu.

Z kolei ciemne modele płytek, które zestawimy z jasnymi meblami to bardzo dobry sposób na urządzenie nowoczesnej i minimalistycznej kuchni.

W kuchni loftowej, płytki drewnopodobne w odcieniu np. szarości możemy połączyć z betonowymi ścianami oraz industrialnymi lampami.

w odcieniu np. szarości możemy połączyć z betonowymi ścianami oraz industrialnymi lampami. Kuchnia utrzymana w orientalnym klimacie, idealnie połączy się z płytki imitujące drewno egzotyczne, ponieważ możemy zestawić je z kolorowymi, marokańskimi płytkami znajdującymi się na ścianie nad zlewem lub kuchennym blatem.

Płytki drewnopodobne, które płynnie przechodzą w drewniane panele to znakomite rozwiązanie do kuchni otwartych na salon, ponieważ nie zaburzają one przestrzeni mocno odznaczającą się krawędzią.

Co powinniśmy wiedzieć o płytkach drewnopodobnych przed zakupem?

Istnieją trzy najważniejsze parametry, które musimy wziąć pod uwagę, zanim kupimy najlepsze płytki imitujące drewno. Pierwszym kryterium jest oczywiście klasa ścieralności, inaczej nazywana PEI. Wyrażana jest ona w przedziałach od I do V, a definiowana na podstawie stopnia starcia powierzchni, która jest poddawana działaniu walca obrotowego. Im wyższe oznaczenie wybierzemy, tym większą pewność mamy, że powierzchnia podłogi przed wiele lat nie straci swojego koloru i wzoru. Kolejnym parametrem technicznym, który trzeba wziąć pod uwagę przed zakupem, jest stopień antypoślizgowości. Ten parametr określany jest symbolem R od 9 do 13, im wyższa wartość przy R, tym płytki są bardziej bezpieczne oraz mniej śliskie. Te dwa bardzo ważne parametry płytek drewnopodobnych pozwolą nam na urządzenie nie tylko wymarzonej, funkcjonalnej i nowoczesnej kuchni, ale również bezpiecznej.

Nasze inspiracje

Sklep z płytkami Eurołazienki oferuje swoim klientom bardzo szeroki wybór płytek drewnopodobnych najwyższej jakości w atrakcyjnych cenach. Szczególnie polecane płytki do nowoczesnej kuchni, to płytki Rondine Woodie Beige Chevron. Są to włoskie płytki podłogowe i ścienne o klasie ścieralności V. Wzorowane są one na jodłę francuską, co pozwala na układanie ich w różnych sposób, ale zawsze będą wyglądać jak świeżo położony parkiet. Zapraszamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą!