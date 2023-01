Drabiny aluminiowe - nowoczesne rozwiązania do pracy na wysokości

Drabiny aluminiowe wolnostojące – proste modele do codziennego użytku

Wolnostojące drabiny aluminiowe to najpopularniejszy sprzęt do prac na wysokości; można spotkać je w zasadzie w każdym gospodarstwie domowym. Lekka drabina aluminiowa nie zajmuje dużo miejsca po złożeniu, a podczas użytkowania bez problemu możesz przestawiać ją w wybrane miejsce. Nowoczesne drabiny aluminiowe to już nie tylko proste konstrukcje, które można kupić w każdym markecie budowlanym – nawet podstawowe modele są wyposażone w dodatkowe zabezpieczenia zwiększające stabilność i ułatwiające pracę na wysokości. Te wykorzystywane na użytek domowy posiadają antypoślizgowe stopki, szerokie stopnie oraz często wygodną platformę roboczą z wysokim pałąkiem ochronnym, który dodatkowo ułatwia zachowanie równowagi i zabezpiecza przed upadkiem.

Drabiny wielofunkcyjne – praktyczne i uniwersalne

Jeśli chodzi o domowe prace na wysokości, lista jest naprawdę długa – zaczyna się od porządków w szafach i mycia wyżej zawieszonych szafek, a kończy na malowaniu pomieszczeń, czyszczeniu systemów rynnowych czy myciu okien dachowych. Każda z tych czynności odbywa się tak naprawdę na innej wysokości roboczej. Czy w związku z tym trzeba wyposażyć się w kilka sprzętów do prac na wysokości? Zdecydowanie nie! Wystarczy wybrać drabinę wielofunkcyjną. To model, który bez problemu przekształcisz w drabinę wolnostojącą (z wejściem z dwóch stron) – do większości prac na wysokości, drabinę przystawną - gdy chcesz wykonać prace na większej wysokości roboczej i masz dla drabiny dobre górne podparcie, czy wolnostojącą drabinę z wysuwanym elementem. Specjalnie zaprojektowane prowadnice ułatwiają rozsuwanie drabiny wielofunkcyjnej, a samozabezpieczające zaczepy zapobiegają rozsunięciu się drabiny podczas transportu. Najlepsze drabiny wielofunkcyjne posiadają także antypoślizgowe stopki oraz szeroki stabilizator, które zwiększają bezpieczeństwo i ułatwiają pracę w każdych warunkach. Nowoczesne drabiny wielofunkcyjne to wysokiej jakości sprzęt wykorzystywany głównie przez profesjonalistów, ale możesz korzystać z niego także na użytek domowy!

Drabiny przegubowe – bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

Drabiny przegubowe, jak sama nazwa wskazuje, są wyposażone w specjalne przeguby, umożliwiające składanie i ustawianie drabin w różnych konfiguracjach – dzięki temu można wykorzystywać je jako drabiny wolnostojące lub przystawne, a w wersji 4x3 szczeble również jako pomost roboczy. Nowoczesne drabiny przegubowe KRAUSE zostały wyposażone w opatentowany system przegubów z lekko pracującym systemem ryglowania SpeedMatic, który zapewnia szybką i komfortową obsługę. To sprawia, że samodzielnie zmienisz konfigurację drabiny przegubowej tak, by najlepiej odpowiadała Twoim potrzebom. Ten rodzaj drabin aluminiowych wyposażono w szerokie stabilizatory z antypoślizgowymi stopkami dla zwiększenia bezpieczeństwa. Co więcej, drabiny przegubowe zostały zaprojektowane w taki sposób, by po złożeniu zajmowały jak najmniej miejsca – kompaktowe wymiary modelu 4x3 szczeble sprawiają, że zmieści się nie tylko w małym składziku, ale włożysz go także do bagażnika auta typu kombi i z powodzeniem przewieziesz na działkę. Szukasz funkcjonalnej drabiny umożliwiającej wygodną i bezpieczną pracę na wysokości? Drabiny przegubowe to doskonały wybór!

Nowoczesne drabiny teleskopowe – do pracy na schodach i nie tylko

Tradycyjne drabiny nie powinny być rozstawiane na schodach – nie pozwala na to ich konstrukcja, które nie zapewnią należytej stabilności. W takich warunkach drabiny wolnostojące i przystawne nie są odpowiednim rozwiązaniem, a wszelkie prowizoryczne rozwiązania w postaci np. dodatkowych podkładek po poszczególne nogi, zwiększają jedynie ryzyko upadku z wysokości. Rozwiązaniem są nowoczesne drabiny wielofunkcyjne z opcją rozstawiania na schodach, a także teleskopowe drabiny aluminiowe, np. model TeleVario od KRAUSE. W tym przypadku mamy możliwość indywidualnego ustawienia długości każdej nogi, dzięki czemu drabinę stabilnie ustawimy nawet na krętych schodach. Takiego nowoczesnego sprzętu nie może zabraknąć w domach z klatkami schodowymi oraz schodami zewnętrznymi prowadzącymi do drzwi głównych lub na taras.

***

Nowoczesne drabiny aluminiowe to stabilne, bezpieczne i funkcjonalne rozwiązania do pracy na różnej wysokości. Wybierz drabinę renomowanego producenta, wyposażoną w udogodnienia i nowoczesne systemy ułatwiające pracę i zapewniające bezpieczeństwo – znajdziesz ją w ofercie KRAUSE.