DPD nie mogło dostarczyć Twojej paczki? Kolejna próba oszustwa

W wiadomości znajduje się link, który rzekomo przekierowuje do strony, gdzie w łatwy sposób można zmienić termin dostarczenia przesyłki. Jeśli wypełnimy formularz dostępny na fałszywej stronie internetowej, podamy oszustom na tacy dane do karty płatniczej i swoje wrażliwe dane osobowe. W ten sposób możemy dać przestępcom dostęp do naszych pieniędzy na koncie bankowym.

Przestępcy internetowi bardzo często wykorzystują wizerunek kurierów. Fałszywa strona łudząco przypomina tą, należącą do firmy kurierskiej, dlatego bardzo łatwo można dać się nabrać. Zapamiętajmy, że firma kurierska nigdy nie będzie wymagała od nas danych do karty płatniczej, czy danych logowania do bankowości internetowej.

Jednak jeżeli daliśmy się nabrać i podaliśmy swoje dane, od razu zastrzeżmy swoją kartę. Następnie skontaktujmy się z bankiem, w celu poinformowania ich o zaistniałej sytuacji.

Natomiast jeśli otrzymaliśmy wiadomość od firmy kurierskiej i chcemy sprawdzić czy jest ona prawdziwa, skontaktujmy się z firmą za pomocą infolinii.

Klaudia Brzezińska z CyberRescue