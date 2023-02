Domowa pomoc przy oparzeniach, czyli co warto mieć w apteczce?

Co roku w Polsce do 400 tysięcy osób ulega oparzeniom. W wyniku ciężkich oparzeń umiera ok. 500 osób rocznie. Najczęściej oparzenia dotyczą dzieci. Zazwyczaj są to oparzenia niegroźne, które nie przekraczają 2 cm średnicy. Jednak zdarzają się też te cięższego stopnia. Warto znać schemat właściwego postępowania w oparzeniach. W każdej domowej apteczce powinien się znaleźć doraźny zestaw ratunkowy na oparzenia.