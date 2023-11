Dodatki w stylizacjach do biura. Co można wybrać?

Klasyka broni się sama, czyli sprawdzone akcesoria w stylizacjach

Na początku warto wspomnieć o tym, że liczy się minimalizm. Oczywiście, dress code obowiązujący w instytucji bankowej będzie zapewne bardzo różnił się od nieoficjalnie ustalonego w biurze agencji marketingowej, natomiast w większości przypadków ważne jest ograniczenie dodatków w swoich stylizacjach. Preferencje odchodzą tutaj na drugi plan, a kluczowe staje się właściwe zaprezentowanie się nie tylko klientom, ale także współpracownikom czy partnerom biznesowym na spotkaniach. Nadmiar akcesoriów może niepotrzebnie odciągać uwagę innych, z tego powodu dobrym rozwiązaniem jest klasyka. Eleganckie zestawienia będzie uzupełniać m.in. subtelna biżuteria (na przykład niewielkie kolczyki lub cienkie łańcuszki w sklepie Lilou).

Gdy obowiązuje nas formalny ubiór, zapewne często sięgamy po garniturowe komplety składające się z prostych spodni, koszuli i marynarki. Do tak prostych looków przyda się więc równie minimalistyczne dodatki, których zadaniem będzie dopełnienie całości. W tej roli mogą sprawdzić się: czarny pasek, elegancki zegarek, naszyjnik złoty czy kolczyki perełki typu sztyfty. W przypadku torebek również nie mamy zbyt dużego pola do eksperymentowania, dlatego wciąż to właśnie te klasyczne modele sprawdzą się najlepiej.

Jeśli w biurze obowiązuje nieco luźniejszy dress code i zapewniona jest większa dowolność w kompletowaniu ubrań, również w kwestii dodatków pozwolimy sobie na więcej. A zatem możemy zwrócić się ku sporadycznym przypływom koloru lub mniej typowym projektom. Do wyboru pozostaje wiele propozycji, np. zamszowa torebka w odcieniu wiśni lub wielobarwna bransoletka z koralikami. Takie akcesoria pozwolą wskazać na swój indywidualny styl, ale nadal będą dobrze komponować się z eleganckimi ubraniami.

Powrót mniej popularnych rozwiązań. Czym uzupełnić stylizację?

Eleganckie stylizacje nie muszą być nudne, a wystarczy zaczerpnąć trochę inspiracji z aktualnych trendów. Wśród nich znajdziemy wiele ciekawych rozwiązań, które bez większego problemu uwzględnimy również w zestawieniach do biura. Pierwszą propozycję stanowią krawaty. Dopasujemy je do garniturowego kompletu, ale też koszuli, spódnicy midi i marynarki. Jeśli zależy nam na czymś bardziej subtelnym, ale nadal niepopularnym, możemy zdecydować się na przypięcie ciekawej broszki do wybranej części garderoby. Taki element biżuteryjny potrafi dodać stylizacji więcej szyku. Dość nietypowym akcesorium jest też niewielka chustka. Taką przykładową apaszkę w modne czarno-białe grochy przywiążemy do ucha torebki lub zawiążemy na szyi, zastępując nią naszyjnik.

Foto i treść: materiał partnera