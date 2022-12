Dodatek mieszkaniowy Niemcy – komu się należy?

Wyjazd do Niemiec to chętnie i często podejmowany sposób na powiększenie domowego budżetu. Obecnie wiele polskich rodzin funkcjonuje naraz w dwóch gospodarstwach domowych – w kraju i za zachodnią granicą. Warto zwrócić uwagę, że system niemiecki oferuje bardzo szerokie wsparcie socjalne, z którego korzystają również Polacy. Do najpopularniejszych form pomocy należy możliwość odliczenia od niemieckiego podatku wielu różnych ulg, jednak nie jest to jedyny sposób, który pozwala uzyskać pomoc systemową. Wśród propozycji kierowanych do naszych rodaków często pojawia się także dodatek mieszkaniowy. Niemcy określają go jako Wohngeld. Czym jest? Jak się o niego starać? Kto ma szanse go otrzymać? Sprawdź.