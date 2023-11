Dobre wyniki finansowe InPost w trzecim kwartale. Skorygowana EBITDA wzrosła o 40 proc.

W skrócie

W trzecim kwartale 2023 roku, Grupa InPost odnotowała znaczący wzrost w kluczowych obszarach działalności. Wolumen przesyłek wzrósł o 18%, generując przychody na poziomie 2,067 mld zł, co oznacza wzrost o 22% rok do rok. Równie dobry okazał się wzrost skorygowanej EBITDA o 40%, osiągając wartość 639 mln zł. Wyraźny wzrost zysków firmy świadczy o jej solidnym stanowisku na rynku i efektywnej strategii rozwoju.

Dlaczego to ważne

Znaczenie tych wyników dla branży e-commerce jest wielowymiarowe. Świadczą one o zdolności firmy do adaptacji w zmieniającym się otoczeniu rynkowym oraz o rosnącym zapotrzebowaniu na innowacyjne rozwiązania logistyczne. Takie osiągnięcia mogą służyć jako barometr zdrowia całego sektora e-commerce, zwłaszcza w obliczu globalnych wyzwań gospodarczych.

W szczegółach

Analiza wyników finansowych Grupy InPost za trzeci kwartał 2023 roku ujawnia znaczące osiągnięcia i pozwala przewidzieć przyszłe trendy w branży e-commerce. Rozkładając dane liczbowe, otrzymujemy jasny obraz strategii, która doprowadziła do obecnego sukcesu.

Wzrost wolumenu przesyłek: W III kwartale Grupa obsłużyła 210 milionów przesyłek, co stanowi wzrost o 18% w porównaniu z poprzednim rokiem. Wynik ten wskazuje na zwiększoną dominację firmy na rynku i potwierdza skuteczność jej modelu biznesowego, który odpowiada na rosnące potrzeby konsumentów w zakresie szybkich i wygodnych dostaw.

Przychody: Znaczący wzrost przychodów do poziomu 2,067 miliarda PLN, oznaczający wzrost o 22% r/r, świadczy o umiejętności firmy do przyciągania nowych klientów oraz zwiększania wartości przesyłanych towarów.

Skorygowana EBITDA: Skok o 40% r/r do 639 milionów PLN, przy marży na poziomie 30,9%, pokazuje nie tylko rentowność operacji, ale także zdolność do efektywnego zarządzania kosztami operacyjnymi.

EBIT: Imponujący wzrost EBIT o 75% r/r do 332 mln PLN, z marżą wzrastającą do 16%, odzwierciedla wyjątkową operacyjną sprawność i zdolność do skalowania działalności przy jednoczesnym zwiększaniu rentowności.

Dane te rysują obraz firmy, która nie tylko zwiększa swoją skalę operacyjną, ale robi to w sposób zrównoważony, co widać w znacznej poprawie marż zysku. Dalsza ekspansja na rynki międzynarodowe, zwłaszcza na konkurencyjnym rynku brytyjskim, gdzie Grupa InPost staje się liderem automatów paczkowych, z 5 710 paczkomatami i pozytywną skorygowaną EBITDA, ukazuje potencjał do globalnego wzrostu.

W Polsce, gdzie rynek e-commerce rozwija się w tempie 10,6% r/r, InPost wyprzedza konkurencję z 13% wzrostem liczby przesyłek. To świadczy o solidnym zrozumieniu i spełnieniu lokalnych potrzeb konsumentów, przy jednoczesnym zachowaniu zdrowej konkurencyjności.

Mondial Relay, będący częścią Grupy InPost, również odnotował wzrost liczby przesyłek o 10% r/r, co jest zgodne ze strategią ekspansji i podkreśla skuteczność integracji operacji na rynkach międzynarodowych.

W kontekście tych wyników, perspektywy na IV kwartał 2023 roku oraz na 2024 rok wydają się obiecujące, z prognozowanymi wzrostami wolumenu przesyłek i dalszym zwiększeniem marży EBITDA, zwłaszcza na kluczowych rynkach, takich jak Polska i Wielka Brytania.

Zdaniem prezesa

Rafał Brzoska, założyciel i prezes zarządu Grupy InPost, podkreśla:

"W trzecim kwartale odnotowaliśmy wyjątkowy sukces, skorygowana EBITDA Grupy InPost wzrosła o imponujące 40%. Co więcej nasza sieć punktów odbioru – w tym urządzeń Paczkomat – rośnie bardzo szybko i jest już dostępna w ponad 60 000 lokalizacji. Ten znaczący wzrost jest efektem naszej dynamicznej ekspansji zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach międzynarodowych.

Z dumą możemy powiedzieć, że na rynku brytyjskim staliśmy się liderem pod względem liczby automatów paczkowych – w UK jest już 5 710 urządzeń Paczkomat InPost. Co istotne w III kwartale bieżącego roku osiągnęliśmy dodatni skorygowany zysk EBITDA na tym rynku – co oznacza realizację obietnicy, którą złożyliśmy inwestorom na początku tego roku. Nie poprzestajemy na tym, naszym następnym celem będzie rozszerzenie oferty na rynku brytyjskim o B2C"

Szerszy obraz

Wyniki InPostu mogą mieć długotrwałe skutki dla całego sektora e-commerce. Wzrost liczby przesyłek i rozwój infrastruktury logistycznej, jakim są Paczkomaty, zwiastują zmiany w zachowaniach konsumentów i sposobie prowadzenia biznesu. Sukcesy InPostu są odbiciem głębszych tendencji w branży: automatyzacji, digitalizacji oraz personalizacji dostaw, które razem kształtują nową erę w logistyce.

Podsumowując

Znaczący wzrost InPostu w Q3 2023 jest oznaką ich strategicznego podejścia do innowacji oraz efektywności operacyjnej. Wyniki te nie tylko wzmocnią pozycję firmy na rynku, ale także będą miały wpływ na kształtowanie się przyszłości handlu elektronicznego. Z pewnością będą one przedmiotem dalszej analizy i dyskusji wśród ekspertów branżowych i inwestorów.