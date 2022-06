Dobra restauracja w Poznaniu — fuzja smaku i sielskiego klimatu

Zobacz, co przygotowali dla Ciebie właściciele Rusałki — modnej restauracji w Poznaniu, która już dawno wpisała się na listę najlepszych, kulinarnych odkryć w okolicy.

Tym smakiem się nie znudzisz — autorska kuchnia restauracji Rusałka lubi zaskakiwać

Niezależnie od tego, czy mieszkasz tu na stałe, czy odwiedzasz Wielkopolskę w celach turystycznych — restauracja Poznań - Rusałka powinna obowiązkowo znaleźć się na mapie Twoich kulinarnych podbojów. To tutaj znajdziesz różnorodne, oryginalne dania i sezonowe pozycje menu, wychodzące spod ręki szefa kuchni. Są nowoczesne i zmieniają się w zależności od pory roku. Jeśli nie wiesz, na jakie smaki się zdecydować i nie chcesz ograniczać się do jednego rodzaju kuchni — restauracja Poznań Rusałka będzie najlepszym wyborem. Dania z karty zaspokoją Twój wilczy apetyt. Dobierzesz tu też przekąski idealne do dobrego wina i pysznych drinków. Pożywne bowle à la sushi? Tradycyjne, poznańskie pyry z gzikiem jak z ogniska? A może coś idealnego dla maluchów — krem bez zielonego, którego żadne dziecko nie chce widzieć na swoim talerzu? W Rusałce każdy znajdzie coś dla siebie!

Poczuj się jak w małej, letniskowej miejscowości, nie ruszając się z miasta

Wcale nie wystarczy wpisać w wyszukiwarce internetowej hasło „restauracja Poznań”, żeby trafić na dobrą kuchnię w urzekającej, poznańskiej lokalizacji. Prawda jest taka, że aby poczuć sielski klimat w mieście, trzeba się naszukać. Oszczędzimy Ci czasu na błądzenie w sieci i zdradzimy naszą tajemnicę.

Chcesz pysznie zjeść w Poznaniu, w malowniczym miejscu, w którym możesz zapomnieć o wielkomiejskim zgiełku? Wystarczy, że odwiedzisz restaurację Rusałka. Jak często podkreślają właściciele — to widok ze smakiem. Co kryje się pod tym magicznym hasłem? Po pierwsze niepowtarzalna kuchnia, w której zakochasz się od pierwszego kęsa. Po drugie, towarzysząca jej lokalizacja — las dookoła budynku, widok na Jezioro Rusałka i plażę miejską.

Do dyspozycji gości są przeszklone, jasne i nowoczesne wnętrze oraz zadaszone tarasy i namiot „pająk”. Nieważne, gdzie usiądziesz — w restauracji Rusałka w Poznaniu poczujesz bliskość natury. A gdyby tego było mało, żeby skosztować nowatorskiej kuchni Rusałki, nie musisz organizować całodniowej wyprawy na obrzeża miasta. Restauracja jest położona blisko centrum Poznania. Dlatego to miejsce pokochali wszyscy — turyści i lokalni amatorzy nowoczesnych doświadczeń kulinarnych.

Dobra restauracja, Poznań i potencjał miejsca — w Rusałce spędzisz czas tak, jak lubisz!

O ile niezaprzeczalnym argumentem, przemawiającym za tym, że Rusałkę po prostu każdy powinien odwiedzić, jest wyjątkowa kuchnia i jej otoczenie, o tyle nie sposób nie wspomnieć też o atrakcjach, które czekają na jej gości. Cykliczne kolacje degustacyjne, warsztaty pizzy, możliwość organizacji imprez firmowych i niezapomnianych, rodzinnych uroczystości — to tylko niektóre z nich.

Restauracja Rusałka to obowiązkowy punkt na mapie miłośników morsowania i popularny przystanek dla plażowiczów, m.in. ze względu na pyszną kawę i domową lemoniadę. A skoro już przy sezonie letnim jesteśmy… Jeśli szukasz miejsca, w którym posłuchasz muzyki na żywo z dala od zgiełku i tłumów — ogródek Rusałki stoi dla Ciebie otworem. Co więcej, latem Scena nad Rusałką gości nie tylko muzyków, ale i aktorów z Teatru Animacji.

Restauracja Rusałka to fuzja smaków, kultury i rozrywki także dla najmłodszych amatorów dobrej kuchni. Czy można lepiej spędzić lato niż z poznańską Rusałką? Przekonaj się sam. Ale uważaj — to miłość od pierwszego wejrzenia, która uzależnia!