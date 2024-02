Dobra organizacja kuchni. Poznaj 5 stref funkcjonalnych

Strefa zapasów

Już od dawna wiadomo, że klasyczne i nowoczesne kuchnie mają zaplanowane strefy, które zapewniają maksimum wygody i komfortu. To dlatego, jeszcze przed zakupem mebli, należy wszystko tak zorganizować, aby w środku zagościło pięć części, które będą się wzajemnie uzupełniać.

Pierwsza - strefa zapasów - powinna znajdować się jak najbliżej wejścia do kuchni. Strefa zapasów to miejsce, gdzie znajduje się lodówka, ale także szafki i półki, które przeznaczone są do przechowywania żywności. Dlaczego od razu przy wejściu? Po to, aby wchodząc do kuchni z zakupami, nie trzeba było nigdzie specjalnie chodzić. Od razu wszystko będzie można umieścić w miejscach, które są do tego przeznaczone. Warto zadbać także o kawałek miejsca, który ułatwi segregację poszczególnych produktów. Tak, aby zakupów nie wypakowywać bezpośrednio z siatki. Segregacja pomoże w utrzymaniu odpowiedniego porządku.

Strefa przechowywania

Po zapasach czas na przechowywanie. Co tutaj powinno znaleźć swoje miejsce? Wszelkiego rodzaju garnki, które będzie wykorzystywało się w późniejszej obróbce termicznej. To także talerze, sztućce, noże i inne akcesoria, które mogą się przydać do przygotowywania posiłków. Nie można zapomnieć, aby wszystko poukładać w taki sposób, dzięki czemu będzie można zapewnić sobie do wszystkiego wygodny dostęp. W ten sposób będzie można pozytywnie wpłynąć na organizację pracy. Chodzi bowiem o to, aby przygotowywanie posiłków było jak najkrótsze, dzięki czemu będzie można zapewnić sobie wygodę i komfort działania.

Strefa zmywania

Jest kolejna. Wymienione do tej pory strefy oraz te, które zostaną omówione, powinny zostać zaplanowane w takim właśnie ciągu.

Strefa zmywania jest miejscem, gdzie musi na pewno znaleźć się zlewozmywak oraz kosz na odpadki. Te dwa elementy znajdują się pod sobą w zdecydowanej większości kuchni, więc można w ten sposób zaoszczędzić na powierzchni. Powstaje jednak pytanie o zmywarkę. Czy jej obecność jest konieczna? Wszystko uzależnione jest od indywidualnych preferencji. Wiele osób wychodzi z założenia, że mała kuchnia wyklucza obecność takiego urządzenia. Oczywiście, że jest to błędne przekonanie, ponieważ wszystko można starannie zaplanować. Zamiast zlewu z dwoma komorami, można zdecydować się na ten z jedną komorą. W ten sposób uda się zaoszczędzić dużo miejsca, które będzie można wykorzystać na ustawienie zmywarki.

Strefa przygotowania

Teraz czas na to, aby zorganizować przestrzeń, która będzie pomocna w przypadku przygotowywania posiłków. To ważne miejsce, gdzie powinien znaleźć się blat roboczy. Może mieć on różne formy. W małych kuchniach blat roboczy znajduje się najczęściej pod ścianą, pomiędzy górnym i dolnym ciągiem szafek kuchennych. To jakich rozmiarów będzie blat kuchenny, uzależnione jest od dostępnej powierzchni. Im będzie on większy, tym lepszą swobodę ruchów będzie można sobie zapewnić. W małych kuchniach należy zadbać o to, aby ta powierzchnia miała minimum 90 cm szerokości. Mniejsza powierzchnia może powodować dyskomfort podczas gotowania. Takim blatem może stać się wyspa w kuchni. Nowoczesne rozwiązanie, które przydaje się w kuchniach, które są otwarte na salon.

Strefa gotowania i pieczenia

Na samym końcu znajduje się równie ważna strefa gotowania i pieczenia. W tym miejscu powinna znaleźć się kuchenka i piekarnik. Nad nimi powinien wisieć okap, który pomoże zapewnić swobodną cyrkulację powietrza. Tutaj także powinna zostać umiejscowiona mikrofalówka. Jeżeli ktoś nie wie, jak te standardowe sprzęty kuchenne wkomponować w dostępną przestrzeń, powinien zdecydować się na komplet na indywidualne zamówienie. Kuchnia na wymiar sprawia, że sprzęty można wbudować pomiędzy szafki, dzięki czemu całą przestrzeń jest lepiej wykorzystana.

Trójkąt roboczy w kuchni

Mówiąc o urządzeniu kuchni i o obowiązujących tam strefach, należy pamiętać także o kolejnej zasadzie.

Dokładnie chodzi tu o zaplanowanie trójkąta roboczego. Mówi on o tym, że poszczególne sprzęty kuchenne muszą stać od siebie w pewnej odległości. Jest to zasada, która została także potwierdzona amerykańskimi badaniami, które dążyły do tego, aby wszystkim osobom zapewnić maksymalną wygodę i komfort w kuchni. Zgodnie z zasadą trójkąta roboczego, poszczególne sprzęty powinny znajdować się od siebie w następujących odległościach:

120-210 cm – pomiędzy lodówką a zlewozmywakiem,

120-270 cm – pomiędzy lodówką a kuchenką,

90 lub 120-210 cm -pomiędzy zlewozmywakiem a kuchenką.

W mniejszych kuchniach, np. w aneksach, zachowanie tych odległości może być problematyczne. Jednak zdecydowana większość pomieszczeń pozwala na to, aby zasada trójkąta roboczego obowiązywała. Tak, aby nie trzeba było pokonywać dużych odległości w trakcie przygotowywania posiłków. Wiele dolegliwości bólowych u domowników może wiązać się bowiem z tym, że poszczególne urządzenia w kuchni są źle ustawione.

O czym należy pamiętać w trakcie urządzania kuchni?

Nie wystarczy tylko zaplanować odpowiednie strefy. Trzeba także pomyśleć o pewnych możliwościach, które można zorganizować, aby móc zapewnić sobie maksymalną powierzchnię do przygotowywania, przechowywania i gotowania.

W strefie zapasów należy maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń. Szafki mogą znajdować się nie tylko na dole, ale także na górze. W ten sposób wszystkie produkty spożywcze będzie można bez trudu schować. Zamiast szafek, na dole można zastosować pojemne szuflady, które sprawią, że sięganie po przedmioty znajdujące się głęboko, nie będzie sprawiać problemów.

Skoro już mowa o szufladach, to warto pomyśleć o tym, aby wyposażyć je w wygodne organizery. Przegródki, które będą w stanie sprawić, że sztućce zawsze będą znajdować się na swoim miejscu. Podobnie jest z innymi sprzętami, które mogą znaleźć się w strefie przechowywania. W tym miejscu należy pamiętać, aby do górnej zabudowy włożyć te sprzęty, które są rzadziej używane. Dzięki temu nie trzeba będzie przejmować się tym, że garnki, które każdego dnia znajdują się w użyciu, będzie trzeba z trudem wyjmować.

Zmywarka psuje wystrój całego wnętrza? Wyróżnia się na tle klasycznej kuchni? Może więc dobrym rozwiązaniem będzie stworzenie dla niej zabudowy. Specjalnych drzwiczek, które pomogą ją ukryć. Takie właśnie możliwości zapewnia kuchnia na wymiar, która zawsze dopasowana jest do potrzeb inwestora.

Blat roboczy zawsze należy w odpowiedni sposób doświetlić. Mogą to być małe lampki, które zostaną przyczepione do górnych szafek. Nad wyspą kuchenną może znaleźć się miejsce dla lampy wiszącej z ozdobnymi kloszami. Kuchenka i piekarnik nie muszą zostać ze sobą połączone. Można zdecydować się na płytę indukcyjną i osobny piekarnik.

