Dlaczego witamina D3 jest ważna w procesie rozwoju dziecka?

Dlaczego witamina D 3 jest ważna dla dziecka?

Witamina D 3 bierze udział w procesach wchłaniania wapnia i fosforu i jest niezbędna dla rozwoju oraz mineralizacji kości, warunkuje też prawidłowy rozwój i zdrowie zębów. Układ kostny dziecka przez pierwsze miesiące i lata życia rozwija się bardzo intensywnie, więc jego zapotrzebowanie na witaminę D 3 jest duże. Niedobory witaminy D 3 mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, a nawet do deformacji kości rosnącego malucha [1]. Witamina D 3 jest również niezbędna dla prawidłowej pracy układu odpornościowego. Zbyt niska podaż tej witaminy może przełożyć się na częstsze infekcje i gorsze samopoczucie dziecka [2].

W jaki sposób naturalnie uzupełniać witaminę D 3 ?





Naturalnym źródłem witaminy D 3 jest promieniowanie UV, czyli światło słoneczne. Stymuluje ono wytwarzanie witaminy D 3 w skórze z cholesterolu. By do tego doszło, nieosłonięta ubraniem skóra dziecka powinna być eksponowana na wystarczająco intensywne promienie słoneczne przez około 15 minut dziennie. Jeśli stosujemy krem z filtrem, czas ekspozycji na słońce powinien być odpowiednio dłuższy. Oczywiście należy uważać, by nie doszło do poparzenia delikatnej skóry dziecka – czas przebywania malucha w pełnym słońcu należy odpowiednio wyważyć.

Inna postać witaminy D – witamina D 2 – jest obecna w niektórych produktach żywnościowych (rybach, nabiale, olejach roślinnych), ale jej ilość jest niewielka, niewystarczająca do pokrycia dziennego zapotrzebowania.

Czy witaminę D 3 należy podawać dziecku także latem?

W naszej szerokości geograficznej intensywność światła słonecznego nie jest przez większą część roku wystarczająca do syntezy witaminy D 3 w skórze; jest to możliwe w zasadzie jedynie w miesiącach letnich. Z tego względu zaleca się suplementację witaminą D 3 już od pierwszych dni życia dziecka [3]. Podawanie dziecku witaminy D 3 zaleca się kontynuować także w miesiącach letnich [3]. Ilość tej witaminy można wówczas ewentualnie zmniejszyć, jeśli dziecko spędza dużo czasu w nasłonecznionych miejscach – warto skonsultować to z lekarzem. Aż 94,4% dzieci w wieku 13–36 miesięcy nie dostarcza wystarczającej ilości witaminy D z dietą, dlatego tak ważna jest codzienna suplementacja [4].

Preparaty z witaminą D 3 – jaki wybrać?

Na rynku istnieje wiele preparatów z witaminą D 3 oraz wiele form jej podania. Jednak bardzo ważne jest w tej kwestii bezpieczeństwo dzieci i niemowląt oraz komfort mam. Bardzo wygodne i zarazem precyzyjne jest podawanie preparatu za pomocą pompki dozującej. Umożliwia ona dokładne i łatwe dawkowanie preparatu – mama bez problemu może odmierzyć konkretną ilość witaminy wedle zapotrzebowania jej dziecka (zgodnie z rekomendacją lekarza). Pompka w preparacie Juvit Baby D 3 umożliwia podanie rekomendowanej dla dzieci w wieku 0–6 miesięcy dawki 400 j.m. witaminy D [3]. Całość dawki trafia bezpośrednio do ust dziecka. Pompka dozująca w preparacie ma jeszcze dodatkowe zalety. W odróżnieniu od dostępnych na rynku kapsułek twist-off zapewnia ona higieniczne i bezpiecznie podanie dziecku witaminy. Nie ma tu ryzyka przypadkowego połknięcia kapsułki przez dziecko.

Uwaga! Powyższa porada ma jedynie charakter informacyjno-edukacyjny i nie może zastąpić porady specjalisty.

