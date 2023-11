Dlaczego warto zdecydować się na współpracę z doświadczonym operatorem logistycznym?

Należy zacząć od tego, iż logistyka e-commerce jest często sporym wyzwaniem osób zarządzających e-sklepami. Zmienne wolumeny, implementacja systemów magazynowych, odpowiednie wyposażenie magazynu, problemy z dostępnością powierzchni logistycznych powodują, że część sklepów rozważa outsourcing. Jest to zazwyczaj korzystne rozwiązanie, lecz przede wszystkim dla firm, które osiągają takim poziom działalności, że obecne ich zdolności operacyjne się wyczerpują, a do dalszego rozwoju konieczne są inwestycje opiewające na setki, a nawet miliony złotych.

Jakie płyną korzyści ze współpracy z operatorem fulfillment?

Elastyczność i skalowalność powierzchni magazynowej: możliwość dostosowania powierzchni operacyjnej do zmieniających się potrzeb, a także opcja rozwoju poprzez wynajem dodatkowych modułów w centrach logistycznych Nowoczesna infrastruktura wraz z rozwiązaniami automatyki dostosowana do specyfiki obsługiwanej branży i towarów. Zarządzanie personelem (rekrutacje, bieżąca obsługa kadrowa, szkolenia) Dostęp do wiedzy nowoczesnych rozwiązań operatorów logistycznych, takich jak np. Arvato Transparentne raportowanie, monitoring KPI w łańcuchu dostaw i optymalizacje procesów Redukcja kosztów stałych

Dodatkowo, operator logistyczny jest elastyczny we wdrażaniu rozwiązań, na których zależy wymagającym klientom, jak np. pakowanie na prezent, tworzenie zestawów czy personalizacja produktów. Dotyczy głównie branży fashion, beauty, czy biżuterii, gdzie doświadczenie zakupowe odgrywa bardzo dużą rolę.

Niezmiennie ważnym jest również fakt, iż międzynarodowi operatorzy mogą ułatwić sprzedaż na rynkach zagranicznych, a tym samym dostęp do nowych klientów, co często jest niezbędne w dynamicznym rozwoju firmy. To wszystko powoduje, że firmy mogą skupić się na swojej głównej działalności, czyli sprzedaży produktów powierzając operacje logistyczne profesjonalistom.

Wybór odpowiedniej firmy logistyczne jest to strategiczna decyzja, która powinna opierać się nie tylko na kosztach operacyjnych, lecz również na doświadczeniu i referencjach, co gwarantuje wysoką jakość operacji oraz zadowolenie klientów końcowych.

