Dlaczego warto wybierać opakowania ekologiczne w swojej firmie?

Czym charakteryzują się ekologiczne opakowania?

Bez wątpienia każde opakowanie ekologiczne jest wygodne w użyciu oraz w ewentualnym transporcie. Produkty przyjazne środowisku są najczęściej wielokrotnego użytku, powstają z naturalnych materiałów - co wpływa na krótki czas ich rozkładu. Biorąc pod uwagę praktyczność oraz wytrzymałość opakowań, często można je spotkać w branży cateringowej i gastronomicznej, gdzie pełnią funkcję serwowania oraz przechowywania posiłków np. fast food. Jednak ze względu na swoją rozległą popularność, są stosowane również w różnych sektorach przemysłu tj. w wytwórniach soków, cukierniach, branżach kosmetycznych itp. Świadomość ekologiczna sprawia, że przedsiębiorcy ograniczają wykorzystywanie tworzyw sztucznych, w zamian jednak potrzebują innych rozwiązań, jakimi są opakowania biodegradowalne.

Biodegradowalne opakowania - czyli jakie?

Krótko mówiąc, każde opakowanie biodegradowalne jest bezpieczne dla środowiska naturalnego oraz ludzkiego zdrowia. Tak naprawdę ekologiczne pojemniki na pierwszy rzut oka niczym nie różnią się od plastikowych pojemników - również są wytrzymałe i mogą zawierać kolorowe ozdoby. Jednak ich główną cechą wyróżniającą jest odnawialność. Produkowane są z surowców, które bardzo szybko ulegają biodegradacji, a także w łatwy sposób można je poddać recyklingowi. Jednorazowe pojemniki plastikowe rozkładają się nawet 500 lat, zaś ich EKO odpowiedniki po wyrzuceniu do kompostownika potrzebują do tego jedynie 90 dni.

Z czego wykonane są ekologiczne opakowania?

Opakowania ekologiczne to opakowania wykonane z materiałów naturalnych, bezpiecznych dla środowiska. Surowce, które zostały wykorzystane do produkcji EKO pojemników, łatwo się rozkładają lub nadają się do ponownego recyklingu. Są to najczęściej produkty z trzciny cukrowej, papieru, tektury, biopolimerów itp. Powszechnie stosowany plastik nie ulega degradacji, w związku z tym warto zastosować ekologiczne opakowania i przyczynić się do zmniejszenia emisji CO2 oraz produkcji dużej ilości odpadów. Do ekologicznych rozwiązań zaliczyć można wszelkiego rodzaju pudełka, pojemniki lub torby papierowe oraz słynne naczynia z bagassy, czyli włókna z łodyg trzciny cukrowej. Ich charakterystyczną cechą jest niesamowita szczelność oraz to, że nie przemakają pod wpływem tłuszczu. Zaletą misek wykonanych z bagassy jest również fakt, iż można włożyć je do zamrażarki lub mikrofalówki. Trzeba jednak pamiętać o tym, że nie powinny przebywać w zamrażarce powyżej 24 godzin, ponieważ materiał może utracić swoją sztywność.

Opakowania ekologiczne jako wizerunek świadomej firmy

Opakowania jednorazowe, przyjazne środowisku, nie tylko estetycznie wyglądają, lecz także są bardzo oryginalne i mogą okazać się doskonałym nośnikiem reklamowym. Wiele renomowanych firm decyduje się na korzystanie z tych ekologicznych rozwiązań również w celu stworzenia nowoczesnej marki, co zachęca potencjalnych klientów do zakupu produktów, które wpływają na ochronę planety. Większość producentów opakowań ekologicznych tworzy spersonalizowane torby, tacki, talerze, pojemniki itp. Najczęściej biodegradowalne opakowania zawierają logo działalności oraz ciekawe zdobienia, wykonane w różnych wzorach i kolorach. Dzięki temu konsumenci dostają nie tylko naturalne produkty, lecz również ładnie wyglądające i przede wszystkim solidne ekologiczne rozwiązania. Chcąc spełniać oczekiwania klientów i przy okazji zwiększyć dochody firmy, warto postawić na wyjątkowy design i solidność oferowanych opakowań, wykonanych z naturalnych surowców.

Czy opakowania ekologiczne dominują na rynku?

W większości pudełka i opakowania zabezpieczają żywność, a także produkty, które dostarczane są do klientów. Wobec tego, muszą odznaczać się solidnością wykonania, aby wysyłka nie uległa zniszczeniu podczas transportu. W tym celu najczęściej używa się kartonowych pudełek, ponieważ w łatwy sposób można je złożyć i rozłożyć. Jednak nie są to jedyne walory tego ekologicznego rozwiązania. Stworzone z pulpy drzewnej opakowania pełnią funkcję reklamową dla danej firmy lub marki i wyróżniają się dobrą odpornością na działanie czynników zewnętrznych.

Dbanie o środowisko naturalne to obecnie nie tylko popularny trend, ale troska i chęć utrzymania naszej planety w jak najlepszym stanie. Społeczeństwo na całym świecie jest coraz bardziej świadome i często zwraca uwagę na to, w co zapakowany jest dany kosmetyk, żywność etc. Z tego powodu na rynku nieustannie pojawiają się produkty o ekologicznych etykietach, pojemnikach. W dobie nacisku na "zero waste", firmy, które nie sprostają oczekiwań potencjalnych klientów, dbających o środowisko, mogą posiadać sporą konkurencję.

Pudełka przyjazne środowisku - czy się opłaca?

Wybierając pojemniki, w których serwowane, przechowywane lub transportowane będą produkty spożywcze, trzeba zwrócić uwagę nie tylko na ekologię, lecz pomyśleć o własnym bezpieczeństwie i zdrowiu. Bardzo często zdarza się, że plastikowe tworzywa wchodzą w reakcje chemiczne z cząsteczkami jedzenia, przeważnie pod wpływem wysokiej temperatury. W związku z tym należy zrezygnować z ich stosowania i zastąpić je pojemnikami wykonanymi z surowców naturalnych.

Oprócz tego, że opakowania ekologiczne to znakomite nośniki reklamowe, warto zaznaczyć, że są wyjątkowo tanie. Zwłaszcza bardzo opłacalne jest zamawianie ich w większych ilościach.

Produkty wytwarzane z papieru, kartonu lub resztek pochodzenia roślinnego (trzciny cukrowej) bardzo ładnie wyglądają i są naprawdę estetyczne. Kartonowe kubeczki, drewniane sztućce, czy też bogato zdobione bambusowe miseczki prezentują się fenomenalnie.

Wiele osób z pewnością zastanawia się nad trwałością ekologicznych pojemników i naczyń. Te produkty są niezwykle uniwersalne i cechują się tym, że nie przeciekają. W związku z tym można używać ich do przechowywania sosów, sałatek, czy wszelkiego rodzaju zup.

Podsumowanie

Aktualnie śmiało można stwierdzić, że używanie plastikowych opakowań powoli zaczyna przechodzić do lamusa. Produkty biodegradowalne z roku na rok stają się coraz bardziej pożądane na polskim i światowym rynku ze względu na chęć poprawy stanu środowiska naturalnego. W związku z tym większość renomowanych firm stawia na opakowania ekologiczne, aby przyczynić się do lepszej kondycji Ziemi i przy okazji - zdobyć uznanie wśród potencjalnych konsumentów.