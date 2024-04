Dlaczego warto przekazać 1,5 proc. podatku?

Prawdziwe szczęście, to nie potrzebować pomocy

Kiedy borykamy się z trudnościami losu nieustanne proszenie o wzięci udziału w akcji przekaż 1,5 % podatku na taką czy inną fundację bywa frustrujące, ale jak w każdej sytuacji, punkt widzenia zależy od tego w jakiej sytuacji obecnie się znajdujemy. Niestety, ale historie pisane przez życie nie zawsze są szczęśliwe. Postęp cywilizacyjny, rozwój medycyny i cała otaczająca nas technologia nie są w stanie ustrzec nas przed czarnymi scenariuszami.

Choroba czy wypadek mogą w jednej chwili przekreślić dosłownie wszystko, czym żyliśmy do tej pory, pozostawiając nas całkowicie bezradnych w obliczu tragedii. Bo nawet dzisiaj, kiedy my i nasi bliscy jesteśmy zdrowi, nie wiemy, co czeka nas jutro. Dobroczynność i pomoc innym jest tutaj czymś, co niesie nadzieje, że nawet w tych najgorszych chwilach naszego życia, jeśli kiedyś nastąpią, i my znajdziemy pomocną dłoń. Naturalne jest bowiem to, że silniejszy pomaga słabszemu.

Dzisiaj my jesteśmy silni i możemy pomóc komuś, kogo dotknęło coś trudnego. Jutro sami możemy tej pomocy potrzebować.

Pomoc to wsparcie, które nas wszystkich czyni silniejszymi

Społeczne wsparcie jest kluczowe. Co najważniejsze, zarówno bycie tym, kto pomaga, jak i tym, który taką pomoc otrzymuje, pozwala budować silne społeczeństwo. Bardzo często osoby, które otrzymały wsparcie i pomoc, po odbudowaniu swojego życia, często nawet z piętnem własnej niepełnosprawności, niosą pomoc innym. To właśnie dzięki temu, że się wspieramy w każdych okolicznościach, pozwoliło zbudować cywilizację i przetrwać tysiące lat. Osiągnęliśmy to razem, pomimo różnych tragedii, jakie dotykały człowieka na przestrzeni dziejów.

Dobroczynność jest jedną z najwspanialszych cech, jaką wykształcił w sobie człowiek, warto ją zatem pielęgnować, ponieważ to ona nas scala jako społeczeństwo, niezależnie od tego, kim jesteśmy oraz gdzie i jak żyjemy.

Możesz wybrać, komu chcesz pomagać

Jednym z najprostszych sposobów na wsparcie osób potrzebujących jest akcja przekaż 1,5% podatku. Kwota ta w żaden sposób nie wpływa na samo rozliczenie, bo niezależnie od tego, czy wybierzemy jakąś fundację, czy organizację, ona i tak zostanie pobrana, ale jeśli nie wskażemy dokładnie komu chcemy ją przekazać, trafi po prostu do skarbu państwa. Twoim jedynym wysiłkiem jest zatem zastanowienie się, komu możesz przekazać swoje 1,5% podatku.

Fundacji jest wiele i warto przemyśleć, która jest Ci szczególnie bliska i wesprzeć ją swoim odpisem od podatku. Organizacje OPP pomagają zarówno ludziom jak i zwierzętom. Jedne wspierają chore dzieci, a inne, tak jak Fundacja Sedeka, pomagają dorosłym, którzy w wyniku choroby lub zdarzenia losowego znaleźli się w tragicznej sytuacji zdrowotnej czy życiowej. To co ją wyróżnia od innych organizacji to absolutna przejrzystość: wszystkie wpłacone środki są dla potrzebujących, bez prowizji, opłat czy innych ukrytych kosztów.

Przekazanie podatku nic nie kosztuje, jedynie trochę Twojej uwagi i wpisania numeru KRS fundacji, którą chcesz wesprzeć, w wyznaczonym do tego miejscu w formularzu PIT. To tylko tyle i aż tyle!

