Dlaczego warto kupić opony używane?

Na co dzień kierowcy nie przykładają większej uwagi do opon, a przynajmniej do momentu, w którym złapią gumę lub nadejdzie czas ich sezonowej wymiany. Jest to duży błąd, ponieważ opony są tak naprawdę jedynymi elementami całego pojazdu, które mają bezpośredni kontakt z nawierzchnią. Nie można więc pozwalać sobie na żadne kompromisy, ponieważ może to mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo kierowcy, przewożonych pasażerów oraz pozostałych uczestników ruchu drogowego.