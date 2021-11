Dlaczego warto inwestować w solidne opakowania dla swoich produktów?

Primo - bezpieczeństwo produktu

Niewątpliwie jedną z najbardziej istotnych kwestii jest zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniem. Należy zatem starannie wybierać materiał, rozmiary i inne parametry opakowania aby dopasować go do naszych potrzeb i stworzyć odpowiednią ochronę dla zawartości. Optymalny kształt, dopasowany uchwyt, łatwe otwarcie i trwałość produktu to klucz do sukcesu. Nowoczesne opakowania wykonuje się głównie z tworzyw sztucznych, papieru, szkła czy metalu. Jednak coraz większym zainteresowaniem cieszą się także opakowania wytwarzane z ekologicznych materiałów, gdyż wielu przedsiębiorców dąży za panującym trendem i stara się aby ich firma była postrzegana jako przyjazna dla środowiska. Dobrym przykładem jest firma EUROPAK, która produkuje torby ekologiczne i torby szyte z materiałów 100 % naturalnych oraz specjalnego papieru wykonanego z włókien drzewnych.

Reklama producenta

Kolejną cechę, jaką posiada opakowanie to funkcja informacyjna i reklamowa. Szata graficzna, nadruki, kolorystyka, kształt opakowania musi nawiązywać do danej marki, aby klient w łatwy sposób mógł zidentyfikować towar z producentem. Projektuje się je zatem jako jeden z kluczowych elementów marketingowych.

Elegancja i jej wpływ na sprzedaż

Warto tez wspomnieć o roli estetycznej. Opakowanie ma dekorować produkt znajdujący się wewnątrz, aby przyciągnąć uwagę konsumentów i zachęcić ich do zakupu. Ważne są zatem: styl, umiar i elegancja, a przy tym praktyczność. Warto więc wpisać się w bieżące trendy, stworzyć profesjonalny projekt i znaleźć swoją własną, rozpoznawalną identyfikację. Dzięki temu szansa na zdobycie nowych klientów naprawdę znacząco wzrasta. Nieprzeciętne opakowanie przykuwa wzrok konsumentów i sprawia, że są skłonni zapłacić za dany przedmiot więcej.

Opakowania foliowe nieustannie w czołówce

Wszystkie powyższe cechy niewątpliwie posiadają opakowania wykonane z tworzyw sztucznych. To właśnie one nieustannie wiodą prym na światowych rynkach. Według danych zawartych w raporcie „Tworzywa sztuczne – fakty” przygotowanym przez Stowarzyszenia Producentów Tworzyw Sztucznych PlasticsEurope aż 39,6 % światowej produkcji tworzyw sztucznych wykorzystywane jest w segmencie opakowań.

Firma EUROPAK Wiesław Piela to jeden z liderów na rynku krajowym, który stawia na produkcję worków zgrzewanych i toreb szytych wykonanych z tworzyw sztucznych (folia PP, PE, PVC, włóknina PP). Na rynku działa już ponad 20 lat i ciągle notuje wzrost sprzedaży opakowań foliowych. Dlaczego więc właśnie te torby wybierają klienci, aby upiększyć swój produkt?

Tworzywa polimerowe w postaci granulatów łatwo przyjmują dodatki modyfikujące, wypełniacze i barwniki. Możemy zatem wytworzyć z nich produkty w dowolnej kolorystyce, o różnych kształtach i grubościach. Istotne jest również to, że świetnie nadają się jako podłoże pod nadruk zawierający np. logo firmy, czy inne napisy reklamowe. Opakowania foliowe wykonywane przez firmę EUROPAK posiadają odpowiednią wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, są lekkie, a ich kształt odpowiednio dopasowany do wyrobu. W znacznym stopniu ułatwia to transport i gwarantuje bezpieczeństwo dla produktów. EUROPAK Jako dystrybutor dodatków krawieckich takich jak taśma suwakowa, suwaki, włóknina PP, folia PVC oferuje więc swoim klientom solidne opakowania w atrakcyjnych cenach.

Inwestycja w opakowanie zewnętrze kluczem do sukcesu produktu

Pierwsza barierą, która musi pokonać produkt, to ludzkie oko. Większość konsumentów przykłada ogromną wagę nie tylko do funkcjonalności produktu, ale również do jego wyglądu. Należy więc dołożyć wszelkich starań aby przyciągnąć wzrok konsumenta czymś wyjątkowym, aby nasz produkt wyróżniał się spośród wielu innych. Dobrym rozwiązaniem jest inwestycja w oryginalny projekt opakowania zewnętrznego. Jest ono niewątpliwie wizytówką producenta i wabikiem dla konsumentów. Pierwsze wrażenie często rzutuje na powtarzalność zakupów, sukces produktu i tym samym zysk dla producenta. Inwestycja w opakowania foliowe wykonane przez wiodącą w branży firmę EUROPAK na pewno będzie trafnym rozwiązaniem i szybko przyniesie oczekiwane korzyści.