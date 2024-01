Dlaczego szafka na buty powinna być w każdym domu?

1. Szafki do przechowywania obuwia dla wszystkich

Szafka na buty to jeden z podstawowych produktów do każdego wnętrza. Zakup szafki pomaga opanować bałagan w przedpokoju. Ma to ogromne znaczenie, jeśli domownicy chcą wywołać pozytywne wrażenie na osobach odwiedzających ich mieszkanie. Nowoczesne szafki występują w różnych wariantach rozmiarowych i kolorystycznych. W ofercie są również meble dostępne na indywidualne zamówienie. Ogólnie rzecz ujmując, szafka na buty powinna być dopasowana do potrzeb danego gospodarstwa domowego oraz do przestrzeni. Przykładowo w blokach z wielkiej płyty przedpokoje są bardzo wąskie. Przy wąskim korytarzu można wybrać wysokie szafki, które są w stanie pomieścić co najmniej obuwie sezonowe. Wąska szafka nie zabiera zbyt dużo miejsca.

Szafki do przechowywania obuwia dla wszystkich

Szafki na buty są bardzo popularne. Przechowywanie butów w osobnych garderobach to marzenie wielu ludzi, ale polski rynek mieszkaniowy mało kiedy oferuje takie pomieszczenia. Dużo więcej możliwości mają domy jednorodzinne, pod warunkiem że ich właściciele zażyczyli sobie zaprojektowania garderoby. Pozostali kupują szafki na buty, które montowane są w przedpokojach. Jeśli w mieszkaniu jest duża przestrzeń, to można znaleźć szafki, które są bardzo pojemne. Duże szafki to bardzo wygodne rozwiązanie, gdyż można w nich trzymać buty na każdą porę roku. Małe szafki wymagają przekładania butów w inne miejsce po sezonie zimowym czy letnim.

Szerokie i wąskie szafki, czyli jaka szafka na buty jest idealna?

Wybierając szafkę na buty, trzeba znać swoje potrzeby. Pod uwagę należy brać ilość posiadanych par butów, planowane zakupy nowego obuwia i kupowanie butów pod wpływem promocji lub wyprzedaży. Są osoby, które uwielbiają mieć co chwila nową parę butów. Są też osoby, które są minimalistami, więc mogą kupić najmniejszą szafkę. Tak więc idealna szafka jest wykonana z solidnych materiałów, ale pod względem designerskim każdy sam musi ocenić, czy bardziej lubi meble w stylu skandynawskim, czy w stylu klasycznym. Branża meblarska proponuje sporo ciekawych modeli szafek zarówno do szerokich, jak i do wąskich przedpokojów.

Jak przechowywać buty? Szafki w każdym mieszkaniu

Jeśli chodzi o buty, to każdy może mieć swój sposób na ich przechowywanie. Najważniejsze jest, by w szafce stały osuszone i czyste buty. Pozostawianie butów poza szafką może powodować gromadzenie się na nich kurzu. Czasami porzucone w korytarzu buty są niszczone przez zwierzęta domowe (zwłaszcza przez psy w wieku szczenięcym lub mające lęk separacyjny). Poza tym porozrzucane po przedpokoju buty nie stanowią estetycznego widoku. Dlatego szafki na buty są niezbędne w każdym mieszkaniu. Dzięki nim można zachować ład w pomieszczeniu. Jeśli w przedpokoju jest miejsce, to można wybrać szafkę z siedziskiem. Taka opcja ułatwi zakładanie butów małym dzieciom. Przyda się też seniorom. Skrzynia pod siedziskiem służy za schowek (nie tylko na buty), więc jest to bardzo funkcjonalny mebel.

