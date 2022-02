Dlaczego laserowe cięcie blach sprawdza się w budownictwie?

Laser znajduje wszechstronne zastosowanie w budownictwie. Pozwala na opracowanie różnych rodzajów blach. Służy do wycinania drobnych i wielkogabarytowych elementów. Do jego zalet zalicza się wydajność i szybka realizacja. Doskonałe efekty osiąga się, używając laserów fibrowych. W takim przypadku wiązka przenoszona jest za pomocą układów światłowodowych. Rozwiązanie to stosuje m.in. stomilex.pl

Cięcie blachy laserem, a jego zastosowanie w budownictwie

Nowoczesne metody obróbki materiałów sprawdzają się w branży budowlanej. Firmy cenią je za możliwość cięcia wielu rodzajów blach. Laserem opracowuje się m.in. mosiądz, miedź, stal konstrukcyjną, aluminium. Narzędzie stosuje się w przypadku materiałów o rozmaitych grubościach. Technologię wykorzystuje się też do realizacji wielkoseryjnych zamówień.

Laserowe cięcie odznacza się uniwersalnością zastosowań. Służy do wyrobu części konstrukcji stalowych hal, elementów dachów. Przycięte blachy nadają się również do produkcji balustrad, systemów klimatyzacji. Z blach tworzy się ponadto drobne elementy. Technologia pozwala na uzyskanie dowolnego kształtu. Do dodatkowych atutów rozwiązania należą też równe i gładkie krawędzie.

Jakie zalety ma cięcie laserowe blach?

Wycinanie metali laserem to szereg korzyści. Wśród istotnych trzeba wskazać:

Niewielką ilość odpadów poprodukcyjnych

Do obróbki blach wykorzystuje się oprogramowanie komputerowe. To pozwala na zminimalizowanie ilości odpadów.

Technologię przyjazną dla środowiska

Nowoczesne lasery cechują się niewielkim zużyciem energii elektrycznej. Posiadają też wysoką wydajność. To z kolei przekłada się na mniejszą emisję zanieczyszczeń do środowiska.

Szybką realizację

Rozwiązanie umożliwia szybkie i dokładne wykonanie zlecenia. Ma to ogromne znaczenie w budownictwie.

Wysoką precyzję

Za pomocą lasera można wyciąć drobne elementy, jak np. otwory fi 2 mm.

Niskie koszty produkcji

Przy zleceniach na dużą skalę zastosowanie lasera jest opłacalne ekonomicznie. Pozwala na uzyskanie potrzebnych komponentów w szybkim czasie.

Większa dyspozycyjność kadry

Automatyzacja działań pozwala na efektywne rozdysponowanie zadań dla personelu. Przekłada się też na terminowość usług.