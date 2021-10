Dlaczego kursy programowania, a nie studia programistyczne?

Kwestia wyboru właściwej ścieżki zawodowej spędza sen z powiek wielu ludziom, w różnym wieku. Każda osoba ma swoje własne, osobiste cele i wartości, jakie chciałaby w życiu realizować. Pomijając jednak skrajnych idealistów, którzy gotowi są rozwijać swoje pasje, pomimo braku środków do życia, większość z nas ma podobne potrzeby: jedzenie i dach nad głową, od czasu do czasu jakieś wakacje, poczucie bezpieczeństwa.

Kursy programowania sdacademy.pl to sposób na dość szybkie osiągnięcie w miarę obiecującego statusu życiowego. Zawód programisty, czy testera oprogramowania to dziś jedna z najlepiej opłacanych i najstabilniejszych ścieżek kariery.

Na kursy programowania zapisują się m.in. osoby, które:

– skończyły studia o profilu humanistycznym, podążając za swoją pasją. Nie bardzo jednak mają pomysł na to, co dalej. A konkretniej: jak się utrzymać i z czego żyć?

– skończyły studia techniczne, które nie do końca ich interesują. Mają ścisły umysł i kursy programowania czy inne kursy IT to dla nich naturalny wybór na zmianę branży.

– osoby, które interesują się programowaniem, ale nie wiedzą, czy warto iść na studia programistyczne. Kurs programowania trwa krócej i można na nim przetestować swoje zainteresowanie tą tematyką oraz chęci do nauki.

– osoby, które chcą się szybko usamodzielnić.

– osoby, które chcą wyszlifować swoją znajomość różnych języków programowania czy programów.

– osoby, które chciałyby iść na studia programistyczne, ale ich zwyczajnie nie stać.

– osoby, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji ogólnej i chcą nadać swemu życiu zawodowemu zupełnie nowy bieg.

– osobną kategorią są osoby, które kończąc gimnazjum, czy szkołę średnią dobrze wiedzą, że chcą być programistami lub testerami oprogramowania. Kręci je praktyka, nowe technologie, innowacje i rozwój programistyczny. Kursy programowania to chyba najlepszy sposób na poznanie nowinek i praktycznych zastosowań wiedzy IT.

Kto zatem wybiera się na studia programistyczne?

Przede wszystkim są to osoby, które chcą poznać teorię programowania, rozejrzeć się chwilę w tej tematyce i mają na to czas oraz fundusze. To także osoby, które kusi studenckie życie i mają pięć lat, aby się nim cieszyć.

Wśród chętnych aplikujących na studia można znaleźć także pasjonatów tej dziedziny, którzy chcą poznać tajniki programowania przydatne dla ich własnych celów