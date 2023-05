Dla kogo taśmy transportujące?

1. Czym są taśmy transportujące?

2. Taśmy transportowe i ich rodzaje

3. Jakie zastosowanie mają taśmy przenośnikowe?

Taśmy transportujące są produktem, który służy do transportu materiałów w różnych gałęziach przemysłu. Taśmy transporterowe są odporne i solidne, co ma ogromny wpływ na BHP w zakładzie pracy. Ponieważ mają wysoką wytrzymałość, mogą być wykorzystywane przez długi czas. Taśmy transportujące są wielozadaniowe. Jakość taśm transportujących ma znaczenie, dlatego trzeba je zamawiać w firmach, które specjalizują się w wytwarzaniu tego rodzaju produktów. Najtańsze odpowiedniki nie wpłyną na poprawę warunków pracy. Zakłady działające w różnych sektorach przemysłu są wyposażone w taśmy transportujące renomowanych producentów. Bez problemu można je dopasować do rodzaju transportowanego materiału. Przykładowo w przemyśle spożywczym niezbędne są taśmy transportujące, które nadają się do kontaktu z żywnością (powinny mieć odpowiednie certyfikaty).

Czym są taśmy transportujące?

Posiadanie taśm transportujących jest konieczne między innymi w zakładach produkcyjnych. W czasie przemieszczania produktów bardzo ważne jest zachowanie bezpieczeństwa ludzi i towarów. Przykładem są taśmy do transportu materiałów sypkich. Ogólnie rzecz ujmując, taśmy transportujące mają bardzo szerokie zastosowanie. Mogą spełniać wytyczne odnośnie antystatyczności. W grupie taśm transportujących są również taśmy ognioodporne. Przedsiębiorstwa mogą również skorzystać z serwisu, który przyjeżdża do klientów.

Taśmy transportowe i ich rodzaje

Taśmy transportujące mogą występować w kilku rodzajach. Najpowszechniejsze zastosowanie mają:

Taśmy poliuretanowe, które wyróżniają się wysoką odpornością na zużycie. Są też odporne na działanie niekorzystnych czynników chemicznych. Niektóre taśmy mają certyfikat spożywczy.

Taśmy z PCV, które wyróżnia wielozadaniowość. Są wytrzymałe i praktyczne. Na dodatek spełniają wymagania atestów żywieniowych. Można je wykorzystywać na każdym etapie produkcji.

Taśmy z tkaniny gwarantują pracę w sposób bezawaryjny. Pasują do różnym maszyn.

Taśmy z PE, silikonu lub teflonu mają kliny prowadzące. Przeznaczone są do specyficznych zastosowań.

Taśmy homogeniczne, które gwarantują higieniczny sposób transportowania wyrobów. Stanowią zamiennik dla rozwiązania, jakim są taśmy modularne.

Taśmy modularne mają wpływ na wydajność pracy. Są bezproblemowe w montażu i łatwe do utrzymania w czystości.

Taśmy gumowe przeznaczone są do pracy w warunkach uznawanych za trudne.

Taśmy siatkowe mają bardzo długą trwałość i można je dopasować do parametrów produktów w transporcie.

Jakie zastosowanie mają taśmy przenośnikowe?

Taśmy transportujące uzupełniają wszelkiego rodzaju procesy produkcyjne. Wspomagają również wiele procesów technologicznych. Taśmy tego rodzaju mają dość uniwersalne zastosowanie, przez co są standardowym wyposażeniem w wielu przedsiębiorstwach produkcyjnych. Ich największe zalety to odporność na rozciąganie, elastyczność, odporność na szkodliwe czynniki zewnętrzne i czynniki chemiczne oraz wytrwałość. Taśmy te usprawniają pracę. Mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo pracowników i transportowanych towarów.

Foto: Pixabay, treść: materiał partnera