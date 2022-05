Dla Europejczyków praca zdalna jest ważniejsza od większej pensji

Fot. materiały prasowe

Elastyczność, tego słowa powinni jak najszybciej nauczyć się managerowie. Czeka nas swoisty przewrót kopernikański. Pracownicy wiedzą, czego chcą i nie zamierzają iść na kompromis. Wybór czasu, miejsca i sposobu pracy przestanie być przywilejem wyłącznie pracodawcy.

Z badania State of Hybrid Work wynika, że 37% Europejczyków jest gotowa zrezygnować z pracy, jeżeli ta nie pozwala na elastyczne godziny wykonywania obowiązków. Ponad dwie trzecie (69%) pytanych na zlecenie Owl Labs woli mniejszą pensję, byle tylko mieć wpływ na godziny rozpoczęcia pracy. Kobiety wyżej umieszczają elastyczność na swojej liście must-have niż mężczyźni; 42% pań wobec 31% panów.

Zdalnie nie znaczy mniej wydajnie

Ośmiu na dziesięciu (79%) Europejczyków podkreśla, że pracując zdalnie, są tak samo, jeśli nie bardziej, wydajni niż w biurze. Hybryda jest dla nich preferowaną formą, a proporcje między pracą w domu a tą w biurze to 3 do 2, czyli trzy dni w biurze i dwa poza nim. Oczywiście respondenci bardzo chętnie zwiększyliby liczbę dni, w których pracują zdalnie, żeby w biurze pojawiać się tylko raz w tygodniu.

Niestety, niemały odsetek (31%) pytanych obawia się, że zostanie zmuszony do powrotu do biura w pełnym wymiarze godzin bez możliwości pracy hybrydowej. Wiele firm stara się tworzyć bardziej nowoczesne i sprzyjające integracji miejsca pracy, które pozwolą sprawnie wykonywać obowiązki. Trudno przewidzieć przyszłość i wskazać kierunek zmian, jednak to, że miejsce pracy będzie ewoluować, jest pewne. Dobra wiadomość, jest taka, że dzięki IT możemy być na to przygotowani.

Technologia do korekty

Firmy obudziły się w nowej rzeczywistości, gdzie kluczowa staje się odpowiednia organizacja, zwinność i otwartość, a preferencje i priorytety pracowników szybko się zmieniają. Jak wynika z badania Owl Labs, ponad jedna czwarta (28%) ankietowanych nie przyjęłaby oferty angażu, jeżeli będzie zmuszona do pracy wyłącznie w biurze. Trend jest oczywisty, praca ma być zdalna, a technologia ma to skutecznie ułatwić. Zdaniem pytanych, firmy powinny usprawnić technologie wideokonferencyjne (37%), pomyśleć o wdrożeniu biurowego metawersum (28%) oraz wprowadzeniu rzeczywistości wirtualnej (19%) i rozszerzonej (14%).

Więcej cyfryzacji i automatyzacji

Czego boją się pytani? Najczęściej pojawiająca się obawa dotyczy tego, że ich pracodawca nie przystosuje stanowisk pracy do modelu hybrydowego i nie zapewni odpowiednich rozwiązań technicznych (23%). 55% ankietowanych pracujących zdalnie stwierdziło, że wróciłoby do biura, jeżeli będzie to konieczne, ale natychmiast zaczęliby szukać nowej pracy, a 20% po prostu złożyłoby wypowiedzenie.

Nic dziwnego, że czterodniowy tydzień pracy jest jedną z głównych korzyści (36%), które najprawdopodobniej przekonają pracownika do pozostania na obecnym stanowisku. Do tego stopnia, że większość (75%) pracowników zgodziłaby się na obniżenie wynagrodzenia, aby to osiągnąć. Świadomość technologiczna jest na wysokim poziomie, to efekt systematycznej transformacji cyfrowej, która w Europie dzieje się od dekady.

Zmienia się też optyka na pracę. Coraz więcej osób kieruje się mottem "pracuję, by żyć", a nie "żyję, by pracować". W raporcie Ericssona czytamy, że aż 40% respondentów stwierdziło, że chciałoby mieć robota, który pracowałby i zarabiał za nich, uwalniając ich czas wolny. To najlepsza ilustracja ludzkich oczekiwań wobec cyfryzacji i automatyzacji, której powinno być więcej.

Polacy też chcą krócej pracować

Jak podaje firma Personnel Service, ponad ⅔ (68%) Polaków jest za skróceniem tygodnia pracy do czterech dni. Z danych OECD wynika, że w pracy spędzmy sporo czasu. W 2020 roku statystycznemu Kowalskiemu obowiązki zajęły aż 1766 godzin, podczas gdy przeciętnemu Schmidtowi 1332. Polski Instytut Ekonomiczny podaje, że nad Wisłą w pracy spędzamy średnio 39,7 godzin w tygodniu. Francuzi, Szwedzi, Niemcy czy Duńczycy tylko 36, a Holendrzy nawet mniej niż 30 godzin.

W krajach, w których pracuje się krócej, produktywność jest wyższa. Najczęściej obliczanym wskaźnikiem produktywności jest wydajność pracy, która przekłada się na wyniki gospodarcze i w efekcie poziom życia.

W poprzedniej dekadzie produktywność wzrosła o aż 25,8%. To czwarty najlepszy wynik w Europie, ale nadal jesteśmy mniej wydajni niż kraje strefy euro, czy Skandynawia.W wyliczaniu produktywności coraz więcej ważą aktywa niematerialne, czyli kompetencje cyfrowe pracowników oraz poziom ucyfrowienia firmy. W opublikowanym przez Komisję Europejską rankingu indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI), Polska uplasowała się dopiero na 24. miejscu wśród 27 państw członkowskich Unii Europejskiej.

Mniej będziemy pracować wtedy, gdy nasza efektywność wzrośnie, a to nie tylko zadanie pracowników, ale przede wszystkim pracodawców. Bo bez inwestycji w nowoczesne narzędzia IT efektywność i wydajność nie wzrosną.

Dorota Gardoń z BPSC