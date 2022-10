Psycholog, terapeuta czy może psychiatra?

Zdarzają się sytuacje, kiedy czujemy, że potrzeba nam wsparcia farmakologicznego, bez którego ciężko nam jest funkcjonować. Wtedy najlepiej zasięgnąć porady psychiatry, który oprócz uprawnień do przepisywania leków, może wystawiać zwolnienia L4.

Jeśli czujesz, że bardziej potrzebujesz wsparcia psychologicznego, empatii, wysłuchania - najlepiej postawić na konsultację z psychologiem lub psychoterapeutą. Często zdarza się, że wybranie tej ścieżki jest wystarczające do osiągnięcia zdecydowanej poprawy samopoczucia i dobrostanu psychicznego. Początkiem każdego procesu terapeutycznego powinna być właściwa diagnoza psychologiczna. Czym ona jest?

Czym jest diagnoza psychologiczna?

"Kiedy potraktuje się proces diagnozowania jako ścieżkę wiodącą do poznania osoby, wtedy jest jasne, że nie chodzi tylko o wyszukanie czy nazwanie objawów i skarg pacjenta, ale o zbudowanie podstawy do zrozumienia pacjenta, a także, co przez objawy jest wyrażane." Krzysztof Klajs

Psycholog stawia diagnozę jakościową: jego celem jest ustalenie, jak pacjent funkcjonuje oraz czy i jakiego wsparcia w tym funkcjonowaniu potrzebuje. Decyduje o tym, czy pacjent będzie potrzebował bardziej długoterminowego wsparcia specjalisty (np. psychoterapeuty lub psychiatry), aby w pełni wykorzystać swój potencjał. W celu zwiększenia trafności efektów diagnostycznych konieczna jest diagnoza nozologiczna, czyli ustalenie, o jakim zaburzeniu mogą świadczyć przedstawione przez pacjenta trudności i objawy.

Psychologowie kliniczni/diagności zajmują się prowadzeniem procesów diagnostycznych i przygotowywaniem planu leczenia przede wszystkim dla pacjentów, u których można podejrzewać:

Zaburzenia osobowości (zakłada się, że powinny być diagnozowane dopiero po 25 roku życia, z uwagi na fakt, że nasza osobowość kształtuję się dość długo)

Zaburzenia ze spektrum autyzmu (również u osób dorosłych)

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) i zaburzeń koncentracji (ADD)

Niepełnosprawności intelektualnej/trudności w obszarze zdolności nauki

Zaburzeń o podłożu neuropsychologicznym, zaburzeń umiejętności poznawczych (np. w przebiegu chorób somatycznych czy urazów)

Psychologowie diagności najczęściej podczas procesu diagnostycznego korzystają z narzędzi takich jak: wywiad, obserwacja i standaryzowane testy psychologiczne. Każde z nich pozwala uzyskać informacje dotyczące różnych dziedzin życia i funkcjonowania pacjenta. Nie pozostawiaj problemów, które da się rozwiązań swojemu losowi. Skontaktuj się ze specjalistą i zadbaj o swój dobrostan.

