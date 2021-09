Deska na taras: kompozyt czy drewno?

Czym są deski kompozytowe tarasowe?

Taki rodzaj desek charakteryzuje się wyjątkowym składem, w którym znajduje się głównie mączka drzewna wraz z innymi składnikami (przykładowo HDPE, czyli polietylenem o dużej gęstości). Co więcej, zawartość drewna jest całkiem wysoka, gdyż wynosi zazwyczaj około 45 procent. Przez to czasem trudno rozpoznać poprzez dotyk, czy ma się do czynienia z deskami kompozytowymi, czy tradycyjnymi. Połączenie tych wszystkich materiałów sprawia, że taras z kompozytu jest zdecydowanie bardziej odporny na wilgoć oraz wszelkie inne naturalne zagrożenia, niż tradycyjne drewno. Dzięki temu wykazują większą trwałość, przez co nie wymagają regularnego przeprowadzania impregnacji.

Czy montaż desek tarasowych kompozytowych sprawia trudności?

Cały proces montażowy desek tarasowych z kompozytu jest ogółem łatwiejszy, niż w przypadku tradycyjnych desek z drewna. Przede wszystkim doceniany jest fakt wygodniejszego ich układania. Ta czynność zazwyczaj potrafi sprawiać problemy, jednak tym razem jest zupełnie inaczej. Mimo to należy pamiętać o kilku zasadach, które są niezbędne do osiągnięcia satysfakcjonującego efektu. Dotyczą one między innymi podkonstrukcji, gdyż ten produkt kładzie się w sposób bezpośredni na betonie, a to wymaga jego wcześniejszego zaizolowania. Trzeba też zwrócić uwagę na dopasowanie desek do każdego miejsca, nawet tych najbardziej nietypowych. Jeżeli ktoś nie czuje się na siłach, aby samemu dokonać montażu, nie jest to powód do zmartwienia. Na rynku oferuje się mnóstwo specjalistów, którzy skutecznie wykonają tę pracę.

Tworząc taras z kompozytu, każdy znajdzie coś dla siebie

Deski tarasowe kompozytowe wyróżniają się ogromnymi możliwościami w zakresie wyglądu zewnętrznego. Producenci oferują tak szeroką paletę barw, że praktycznie zawsze udaje się dopasować kolor idealnie pasujący do reszty tarasu oraz domu. Klienci mogą więc wybrać deski, które dodadzą charakteru całemu budynkowi albo wprowadzą więcej spokoju i wyciszenia. Dzięki temu mieszkańcy są potem zadowoleni z końcowego efektu, bo otrzymali to, co naprawdę chcieli, a nie musieli wybierać tak zwanego mniejszego zła. Z tego względu ten rodzaj desek bardzo doceniają osoby lubiące mieć kontrolę nad swoim życiem i nienawidzące podlegać decyzjom innych ludzi. Osoby marzące o projektowaniu według własnych zasad mają okazję rozwinąć skrzydła, gdyż w tym przypadku nie ma wręcz żadnego przycisku hamulcowego. Dzięki temu powstają oryginalne tarasy, które nie dość, iż wyglądają pięknie dla oka, to są jeszcze funkcjonalne i przestronne.

Jakość kompozytu na taras to priorytet

Kompozyt na taras wśród swoich zalet ma nie tylko wyjątkowy wygląd, ale również niesamowicie wysoką jakość, z którą trudno równać tradycyjne drewno. Deski kompozytowe są bardzo wytrzymałe i rzadko ulegają uszkodzeniom, zarówno mechanicznym, jak i eksploatacyjnym. Nie zmienia się także ich kolor, który zachowuje swoją naturalną barwę i intensywność. Problemu nie stanowią również obfite opady deszczu, śniegu albo upalnie dogrzewające słońce. Za taki świetny efekt odpowiadają materiały, z których został wykonany kompozyt, a także zastosowanie najnowocześniejszych technologii idealnie sprawujących się w tego typu produkcjach. Oczywiście brane pod uwagę są także potrzeby środowiska naturalnego, żeby nie wyrządzić żadnych szkód w tym zakresie. Wszystkie wyżej wymienione czynniki sprawiają, że osiąga się bardzo wysoką jakość, która umożliwia użytkowanie z tego typu desek przez wiele lat. Wiadomo, że nikt nie lubi często wymieniać elementów w mieszkaniu i na tarasie, gdyż wielokrotnie wiąże się to z przeprowadzeniem większego bądź mniejszego remontu. Traci się wtedy czas, nerwy i pieniądze, więc warto przypomnieć sobie cenne powiedzenie, że lepiej zapobiegać, niż leczyć. Przekładając to na sprawę tarasu, lepiej raz skorzystać z kompozytu na taras i mieć spokój na kolejne lata, niż wybrać tradycyjne deski z drewna i często męczyć się z ich wymianą (a wcześniej czasochłonną konserwacją).

Jak pielęgnować deski tarasowe z kompozytu?

Tak naprawdę nie trzeba stosować skomplikowanych zabiegów, aby utrzymać kompozytowe deski tarasowe w idealnym stanie. W wielu przypadkach wystarczy je tylko regularnie przemywać, aby usunąć z nich zanieczyszczenia. Można w tym celu używać nawet zwykłej myjki ciśnieniowej. Nie są zazwyczaj potrzebne dodatkowe środki, aczkolwiek nie jest zabronione korzystanie z nich. Są nawet specjalne środki przeznaczone do kompozytu, więc nie trzeba się martwić, że nastąpią na przykład przebarwienia lub utraty koloru. Zaoszczędza się również sporą ilość czasu w porównaniu do drewnianych desek, do których pielęgnacji często wykorzystuje się właśnie dodatkowe substancje, a także powinno się wykonywać regularną ich impregnację.

Kompozyt na taras to najlepszy wybór

Po przeanalizowaniu kompozytu oraz zwykłego drewna, klienci zazwyczaj wybierają pierwszą z tych opcji. Nie jest to zresztą nic zaskakującego, ponieważ deski kompozytowe charakteryzują się wieloma zaletami, takimi jak większa trwałość, łatwość utrzymania początkowego stanu, mało skomplikowany montaż, czy ogromne możliwości wizualne. Swego czasu na rynku dominowały produkty wykonane z samego drewna, aczkolwiek obecnie trendy się zmieniły. W Internecie dostępnych jest wiele ofert kompozytu na taras, warto jednak wybierać najlepsze sklepy, aby mieć stuprocentową pewność co do jakości produktów oraz bezproblemowego zakupu. Takimi cechami wyróżnia się marka Technomac. Klienci mogą tam znaleźć szeroki wybór desek wykonanych z kompozytu w korzystnych cenach. W razie jakichkolwiek pytań można się z łatwością skontaktować z pracownikami, którzy z chęcią udzielą fachowej porady.

Zdjęcia technomac.pl