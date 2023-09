Depilacja laserowa – od jakiego wieku można zacząć przygodę z laserem?

Dlaczego warto rozważyć depilację laserową?

Depilacja laserowa ma wiele zalet, które z pewnością docenią osoby, które cenią komfort, wygodę, oszczędność czasu i nienaganny wygląd. Daje kontrolę nad wyglądem naszego ciała, a nowoczesne urządzenia, takie, jak np. popularny depilator Philips Lumea https://www.philips.pl/c-m-pe/usuwanie-wlosow/lumea-ipl umożliwiają pozbycie się owłosienia praktycznie z każdej części ciała – pach, okolic bikini, nóg, rąk, a nawet twarzy. Co więcej korzystając z urządzeń IPL, zabieg można przeprowadzić samodzielnie, w zaciszu własnego domu. Obsługa urządzenia jest bardzo prosta i intuicyjna. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod depilacji (wosk, maszynka, kremy do depilacji), które często prowadzą do podrażnień skóry, depilacja IPL jest całkowicie bezpieczna. Minimalizuje ryzyko podrażnień skóry, wrastających włosków i innych problemów dermatologicznych, pozostawiając ją gładką, piękną i zdrową.

Depilacja laserowa jako oszczędność czasu i pieniędzy

Depilacja laserem to ogromna oszczędność czasu, a co za tym idzie, także pieniędzy. Codzienne golenie maszynką, wizyty u kosmetyczki przynajmniej raz w miesiącu, pochłaniają wiele czasu i są dość kosztowne. Inwestycja w dobry, profesjonalny produkt, jakim jest laser IPL to najlepsza inwestycja w samą siebie – piękne ciało, bez uciążliwego owłosienia oraz zdrową skórę bez podrażnień. Osoby, które prowadzą aktywny tryb życia i nie chcą marnować czasu i pieniędzy na codziennie powtarzające się zabiegi depilacyjne czy regularne wizyty u kosmetyczek, niewątpliwie powinny wybrać depilację laserem.

Depilacja laserowa – jak długo się utrzymuje?

Jedną z głównych zalet depilacji laserowej jest długotrwały efekt. Dzięki nowoczesnym, technologicznym rozwiązaniom w urządzeniach IPL można zredukować owłosienie nawet o 92% - i to już po 3 zabiegach! Depilator doskonale poradzi sobie nawet z trudniejszymi przypadkami uciążliwego, ciemnego i bujnego owłosienia. A czy depilacja laserowa jest na stałe? Z pewnością trzeba stwierdzić, że laserowe usuwanie owłosienia jest obecnie jedną z najskuteczniejszych i najtrwalszych metod na rynku. Po serii zabiegów można cieszyć się jedwabiście gładką skórą nawet do 12 miesięcy. Depilacja IPL polega na zastosowaniu intensywnego pulsującego światła. Działa na zasadzie selektywnej fototermolizy, czyli procesu, w którym intensywne światło jest pochłaniane przez melaninę zawartą we włosach. Powoduje to uszkodzenie cebulek włosowych co hamuje ich wzrost, a następnie prowadzi do wypadania włosków.

Depilacja laserowa – od jakiego wieku można się na nią zdecydować?

Depilatory IPL są całkowicie bezpieczne dla skóry oraz użytkownika. Posiadają wszystkie niezbędne certyfikaty i spełniają normy bezpieczeństwa, są także wyposażone w liczne zabezpieczenia, np. przed przypadkowym wyzwoleniem impulsów. Wiek, w którym można rozpocząć depilację laserową zależy od wielu czynników, m.in. od obszaru ciała, typu skóry i włosów oraz innych indywidualnych okoliczności. Zazwyczaj jednak producenci urządzeń informują, iż depilacja laserem przeznaczona jest dla osób dorosłych, które osiągnęły pełnoletność. Co prawda sam wiek w przypadku usuwania owłosienia IPL nie ma aż tak dużego znaczenia, niemniej należy pamiętać, że w okresie dojrzewania gospodarka hormonalna u osób młodych ulega dynamicznym zmianom. Z tego względu warto zaczekać z depilacją IPL, aż poziom hormonów w organizmie się unormuje.

Foto: Adobe Stock, treść: Artykuł promocyjny