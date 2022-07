Demand Side Response, czyli DSR - czym jest i jak może pomóc przedsiębiorcom?

Czym jest DSR i do kogo został skierowany?

DSR – potencjał programu

Kto może wziąć udział w programie DSR?

Czy uczestnictwo w programie DSR jest opłacalne?

Program DSR – czym jest?

DSR (Demand Side Response) ma być tymczasową – miejmy nadzieję – odpowiedzią na ewentualną niestabilność systemu energetycznego. Odbiorcy energii w zamian za planowane ograniczenie poboru energii elektrycznej zyskują możliwość otrzymania rekompensaty finansowej w formie regularnego wynagrodzenia.

Przykładowe metody ograniczenia poboru mocy:

Czasowa rezygnacja z części oświetlenia;

Wyłączenie zbędnych urządzeń;

Dostosowanie procesów produkcyjnych;

Optymalizacja wyposażenia HVAC;

Ograniczenie pracy maszyn i urządzeń;

Zmiana ustawień zamrażarek przemysłowych, sprężarek, obrabiarek itp.

Wypada w tym miejscu uspokoić odbiorców energii stwierdzeniem, iż zakłócenia w krajowym systemie elektroenergetycznym występują bardzo rzadko. Jak już była mowa, mogą być one wywołane katastrofalną sytuacją klimatyczną (upały, mróz, wichury, susza).

Gorsza wiadomość jest taka, że wspomniane zjawiska wykazują tendencję nasilającą się na obszarze naszego kraju.

Program DSR – do kogo jest skierowany?

Konsumenci prywatni nie są brani pod uwagę, ponieważ ich zapotrzebowanie na energię elektryczną w skali kraju jest znikome. Owszem, można pokusić się o podsumowanie sumaryczne, jednak przeszkodą we wprowadzeniu programu DSR dla gospodarstw domowych byłoby nadmierne rozproszenie uczestników.

Największymi konsumentami energii elektrycznej są podmioty gospodarcze i to one z natury rzeczy brane są pod uwagę. Uczestnictwo w programie DSR wiąże się z deklaracją wyrażoną przez przedsiębiorstwo o gotowości przesunięcia bądź obniżenia zużycia energii elektrycznej, choćby poprzez przejście na własne źródła zasilania. Może to być instalacja fotowoltaiczna, generatory lub instalacje wiatrowe.

Wspomniana deklaracja wiąże się koniecznością dokonania specjalistycznych analiz oraz czynności proceduralnych, dlatego warto nawiązać współpracę z renomowanym operatorem sieci energetycznej dysponującym odpowiednim potencjałem i kadrą specjalistów. Z pewnością taki krok pozwoli na uzyskanie maksymalnego wynagrodzenia oraz usprawni przejście przez cały proces dostosowawczy.

Program DSR – czy to się opłaca?

PSE zapobiegając zjawisku blackoutu, zmniejsza okresowo popyt na energię elektryczną. W zamian za gotowość redukcji oferowane jest regularne wynagrodzenie.

Uczestnictwo w programie DSR niesie ze sobą wymierne korzyści. Są tą realne profity, które można zwiększyć poprzez współpracę z uznanym operatorem sieci energetycznej.

Program DSR – korzyści:

Wynagrodzenie za gotowość ograniczenia zapotrzebowania na energię elektryczną;

Dobrowolne ograniczenia są źródłem generowania oszczędności obniżających koszty;

Uczestnicy programu DSR zyskują dostęp do informacji na temat stopni zasilania i możliwości wystąpienia blackoutu;

Uczestnictwo w programie DSR gwarantuje zasoby rezerw mocy, przy niższych kosztach systemowych oraz emisji zanieczyszczeń.

Nabór uczestników programu DSR jest ograniczony w czasie.