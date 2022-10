Czym są ubezpieczenia komunikacyjne?

1. Ubezpieczenie komunikacyjne - warianty

Jak wspomnieliśmy już wcześniej, polisa OC to jedyne obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne. Pozostałe można wykupić, ale nie trzeba - choć towarzystwa ubezpieczeniowe często oferują bardzo korzystne pakiety rozszerzeń.

Według przepisów prawa, ubezpieczenia komunikacyjne zaliczane są do ubezpieczeń majątkowych działu II, a regulacje z nimi związane znajdują się między innymi w kodeksie cywilnym oraz w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. To tam znajdziesz najważniejsze definicje, wyjaśniające, czym jest umowa ubezpieczenia i na czym polegają oferowane w jej ramach świadczenia.

Wyróżniamy:

ubezpieczenia obowiązkowe - jeśli chodzi o ubezpieczenie samochodu, jedynym obowiązkowym jest wspomniane już OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

ubezpieczenia dobrowolne - w odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych mamy na myśli ubezpieczenie autocasco (AC), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz ubezpieczenie Assistance.

Ubezpieczenie OC i AC

Największą popularnością wśród posiadaczy pojazdów mechanicznych cieszą się ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie AC. Nic więc dziwnego, że towarzystwa często proponują je w pakietach. Jaki mają zakres tego typu polisy?

Zgodnie z przepisami, musisz wykupić ubezpieczenie OC na okres 12 miesięcy. W tym czasie polisa będzie chroniła cię przed odpowiedzialnością finansową za szkody, które potencjalnie wyrządzisz jako sprawca wypadku. Ochroną objęte zostanie nie tylko mienie, ale również zdrowie i życie poszkodowanych. Zakres polisy jest zawsze taki sam, dlatego posiadacz pojazdu mechanicznego za główne kryterium wyboru oferty może przyjąć jej cenę.

W duecie OC / AC ta druga polisa jest dobrowolna. Chroni w przypadku kradzieży lub zniszczenia pojazdu, jednak środki z odszkodowania może otrzymać jedynie jego właściciel. Zarówno sumy, jak i zakres polisy są różne, dlatego warto weryfikować propozycje różnych towarzystw. Często można skorzystać z dodatkowych udogodnień - przykładem może być ubezpieczenie szyb czy opon. AC często chroni także w obliczu szkody wywołanej zderzeniem lub pożarem.

Assistance

Pakiet assistance zapewnia kierowcom dodatkowe wsparcie, na przykład w postaci pomocy serwisowej, medycznej czy informacyjnej. Zakresy ochrony są bardzo różne, jednak przeważnie w podstawowym pakiecie znajduje się opcja naprawy auta na miejscu, holowania, wymiany opon czy dostarczenia paliwa. Przeważnie odpowiedzialność jest ograniczona - w szczegółach polis spotyka się wskazanie, do ilu kilometrów można holować lub przewieźć lawetą pojazd.

Ubezpieczenie NNW

Kolejną dobrowolną polisą jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dzięki niemu ochronie podlega zdrowie i życie kierowcy i/lub pasażerów, co oznacza, że poszkodowany może otrzymać zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji. Co ważne, NNW dotyczy nie tylko sytuacji, które miały miejsce w ruchu drogowym. Polisa stanowi ochronę także w momencie, gdy do zdarzenia doszło podczas wsiadania do auta czy umieszczania w nim bagaży.

