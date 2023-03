Czym są i co oznaczają poszczególne normy DIN dla śruby?

Czym jest norma DIN?

Oznaczenia śrub dotyczą m.in. ich rozmiaru czy materiału z jakiego są wykonane. Zazwyczaj zawierają one również normę DIN. Skrót DIN oznacza Niemiecki Instytut Normalizacyjny (z niem. Deutsches Institut fur Normung), który tworzy normy dla różnych części i urządzeń.

Norma DIN jest stosowana na całym świecie, nie tylko w przypadku śrub, ale również w kontekście innych elementów. Dzięki normalizacji i klarownym oznaczeniom, dobór właściwych produktów jest znacznie łatwiejszy. Ponadto użytkownicy zyskują pewność, że wszystkie elementy wykonane według tej samej normy zawsze będą identyczne. Norma DIN ułatwia też identyfikację dostępnych śrub czy innych produktów czy odnajdywanie części zamiennych.

Warto również wiedzieć, że z normami DIN często korespondują również określone normy ISO lub (nieużywane już oficjalnie) normy PN. Odpowiedniki poszczególnych norm w tych systemach można odnaleźć w specjalnych tabelach.

Oznaczenia na śrubach – co dokładnie oznacza norma DIN?

Oznaczenia śrub składają się z liter i cyfr oraz znaku specjalnego. Symbol DIN z następującym po nim ciągiem cyfr oznacza konkretną normę, czyli określony rodzaj śruby. Tego typu oznaczenia na śrubach sygnalizują zgodność z wybraną normą, czyli wykonanie elementu według określonych zasad. W przypadku śrub norma DIN określa np. kształt łba i typ gwintu. Dodatkowo właściwy element dobiera się według rozmiaru, czyli długości i grubości, a także materiału, z którego jest wykonany

Ogromnym atutem normy DIN jest jej uniwersalność. Śruby z tego rodzaju oznaczeniami można kupić na całym świecie, co ułatwia dobór właściwych elementów do każdego zastosowania. Dotyczy to również wszelakich elementów złącznych i wielu innych produktów.

Zachęcamy do sprawdzenia śrub dostępnych w ofercie INOXA: https://inoxa.pl/elementy-zlaczne-nierdzewne-i-kwasoodporne/sruby

Norma DIN określa parametry istotne z punktu widzenia użytkownika – przede wszystkim kształt łba i typ gwintu.

Oznaczenia śrub – najpopularniejsze normy DIN

Jak w praktyce wyglądają oznaczenia śrub? Jedne z najpopularniejszych norm DIN stosowanych dla tego typu elementów to:

DIN 933 – śruba z łbem sześciokątnym z pełnym gwintem,

DIN 931 – śruba z łbem sześciokątnym z niepełnym gwintem,

DIN 580 – śruba z uchem,

DIN 316 – śruba skrzydełkowa,

DIN 965 – wkręt do metalu z łbem stożkowym z gniazdem Philips (krzyżowym),

DIN 7985 – wkręt z łbem walcowym wypukłym z gniazdem Philips,

DIN 912 – śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym (tzw. imbusowa, ampułowa),

DIN 603 – śruba z łbem grzybkowym z podsadzeniem (tzw. zamkowa).

Tego typu oznaczeń jest znacznie więcej nawet wśród samych śrub i wkrętów. Przy codziennej pracy z tego typu elementami bardzo szybko można jednak poznać i zapamiętać najczęściej stosowane normy DIN, które ułatwią ich późniejszy dobór. Znajomość oznaczenia śruby nie wymaga już sprawdzania jej nazwy i przyspiesza wyszukiwanie potrzebnych produktów. Dlatego warto się posługiwać fachowymi oznaczeniami śrub! Odpowiadające normom DIN normy PN lub ISO można natomiast sprawdzić w specjalnych tabelach konwersji.

Foto i treść: materiał partnera