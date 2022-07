Czym różni się tłumaczenie zwykłe od tłumaczenia przysięgłego?

Tłumaczenia zwykłe dla treści nieformalnych

Tłumaczenia zwykłe to standardowe przekłady, które realizuje praktycznie każde biuro tłumaczeń. Mogą być wykonywane przez tłumacza, który biegle, zarówno w mowie, jak i w piśmie, posługuje się danym językiem obcym. Tego typu przekłady mogą zostać przeprowadzone zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Ta druga zwykle jest stosowana w czasie międzynarodowych konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń i innych wydarzeń, w których uczestniczą goście z całego świata. Tłumaczenia pisemne niepoświadczone są natomiast realizowane do różnego rodzaju treści na papierze – za ich pomocą uzyskuje się np. przekłady materiałów reklamowych i marketingowych, książek, stron internetowych, opowiadań i wielu innych treści o nieformalnym charakterze.

Tłumaczenia zwykłe mogą być realizowane przez wszystkich tłumaczy, których zatrudnia biuro tłumaczeń. Oprócz wykształcenia lingwistycznego i przygotowania zawodowego, nie muszą oni bowiem dysponować żadnymi specjalistycznymi uprawieniami. W związku z tym, tłumaczenia zwykłe są także tańsze od tłumaczeń uwierzytelnionych. Warto jednak mieć świadomość, że nie posiadają charakteru urzędowego, przez co mogą zostać wykorzystane głównie w celach prywatnych. Jeśli natomiast potrzebujemy przetłumaczonych dokumentów np. do urzędu, sądu lub w celu załatwienia innych, formalnych spraw, zazwyczaj musimy uzbroić się w tłumaczenia przysięgłe.

Tłumaczenia przysięgłe dla dokumentów i treści o charakterze formalnym

Tłumaczenia przysięgłe, nazywane fachowo także tłumaczeniami uwierzytelnionymi, to grupa przekładów, która posiada bardziej sformalizowany, urzędowy charakter. W swojej ofercie posiada je tylko biuro tłumaczeń, które zatrudnia w swoich szeregach tłumaczy przysięgłych. Są to osoby, które zdały państwowy egzamin nadający im uprawienia do wykonywania przekładów uwierzytelnionych. Warto także mieć świadomość, że tłumacz przysięgły ponosi pełną odpowiedzialność prawną za treść wykonanego przez siebie przekładu.

Tłumaczenia przysięgłe występują tylko w formie pisemnej oraz są opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza, który w te sposób potwierdza ich zgodność z oryginałem. Są zazwyczaj realizowane dla dokumentów różnego rodzaju, w tym dyplomów, świadectw, umów, aktów notarialnych, testamentów, wyroków sądowych, dokumentacji bankowej i wielu innych.

Tłumaczenia przysięgłe, ze względu na odpowiedzialność tłumacza oraz wyższy stopień skomplikowania ich wykonania, są zwykle wyceniane drożej niż tłumaczenia zwykłe. Można jednak nieco zaoszczędzić na kosztach ich wykonania, zlecając ich realizację biuru tłumaczeń online, które wykonuje zarówno tłumaczenia zwykłe, jak i uwierzytelnione dla klientów z całej Polski.