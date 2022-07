Czym kierować się przy wyborze odzieży sportowej?

Postaw na jakość i komfort, by móc skupić się na treningu

Ubiór w czasie treningu ma być przede wszystkim dopasowany i wygodny, dlatego bazą Twojej stylizacji będą legginsy treningowe i bielizna sportowa. Na pierwszym miejscu zawsze warto postawić na komfort, ale nie zapominaj przy tym o jakości. Ubrania sportowe zdecydowanie bardziej narażone są na zniszczenie z racji na ich intensywne użytkowanie poprzez aktywność fizyczną. Wybierając produkty wykonywane wysokiej jakości materiałów, zmniejszamy ryzyko ich przedwczesnego uszkodzenia. Nie straszne będą nam przetarcia, czy też unikniemy uciążliwego problemu ich prześwitywania. W ten sposób zatrzymamy je w swojej szafie na dłużej.

Krok pierwszy: legginsy sportowe

Przedtreningowe zakupy najlepiej rozpocząć od wyboru legginsów. Materiał odgrywa tu dość istotną rolę. Powinien być elastyczny (poliester, elastan, bawełna), dodatkowym atutem będzie szybkoschnąca tkanina oraz płaskie szwy. W końcu legginsy do ćwiczeń nie powinny nas uwierać i nie uwydatniać, a wręcz korzystniej, jeśli będą maskować nasze niedoskonałości. Do wyboru mamy dwa warianty: długie legginsy fitness z wysokim lub niskim stanem i krótszą ich wersję - spodenki typu biker. Wystarczy wybrać rozmiar, zdecydować jaki kolor najbardziej do nas przemawia i gotowe.

Zobacz najciekawsze obecnie legginsy sportowe damskie >>

Bielizna bezszwowa - Twoja druga skóra

Skoro wybór legginsów jest za nami, możemy zabrać się za staniki do ćwiczeń. Nie inaczej niż w przypadku legginsów, biustonosze sportowe cechować powinna przede wszystkim wygoda. Swobodę noszenia mają zapewnić usztywniane miseczki, które możemy łatwo wyjąć. Bielizna bezszwowa, to świetna alternatywa dla sympatyków perfekcyjnego wykończenia. Skład jest równie istotny, a szybkoschnący materiał, to świetny przeciwnik dla plam po intensywnym wysiłku.

Sprawdź godne uwagi biustonosze sportowe >>

Biustonosze sportowe przejawem troski o ciało

Należy pamiętać, że bielizna treningowa pełni przede wszystkim funkcję podtrzymującą biust, co zapobiega jego opadaniu w wyniku częstej aktywności fizycznej. Pełni zatem funkcję prozdrowotną. Stąd tak ważne jest, aby odpowiednio dopasować staniki do fitnesu. Robiąc zakupy upewnij się, że biustonosz nie jest na Ciebie za duży, bądź za mały. Najlepiej przymierz produkt i zrób test pochylając się do przodu sprawdzając przy tym, czy stanik poprawnie się układa.

Oto bielizna sportowa damska jaką warto mieć w swojej garderobie >>

Pamiętaj, że podczas uprawiania sportu przede wszystkim liczy się Twoje dobre samopoczucie, a trafnie dobrany strój pomoże Ci poczuć się w pełni komfortowo.