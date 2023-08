Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka, czyli co dokładnie?

Upadłość konsumencka to procedura sądowa. Jej celem jest oddłużenie osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej i nie radzi sobie ze spłatą zaciągniętych zobowiązań. Jest to więc opcja umożliwiająca restrukturyzację takim osobom ich długów i wyjście z trudnej sytuacji życiowej, w której się znalazły. Postępowanie upadłościowe skierowane jest do osób, które stały się niewypłacalne, a więc od co najmniej 3 miesięcy nie regulują swoich zobowiązań. Warto mieć jednak świadomość, że upadłość konsumencka nie jest równoznaczna z anulowaniem dłużnikowi wszelkich zobowiązań finansowych. Owszem, jej celem jest wyprowadzenie takiej osoby ze spirali długów i oddłużenie jej, ale sąd bierze pod uwagę również konieczność zaspokojenia potrzeb wierzycieli.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Żeby ogłosić upadłość konsumencką, należy być osobą fizyczną, która nie posiada własnej działalności gospodarczej i stała się niezdolna do spłaty swoich zobowiązań. Taka osoba nie mogła również ogłaszać upadłości w ciągu 10 lat poprzedzających datę złożenia wniosku. Osoby zainteresowane tą procedurą, bardzo często zastanawiają się, na co zwraca uwagę sąd zanim przyzna upadłość konsumencką? Jednym z bardzo ważnych elementów, który decyduje o tym czy nasz wniosek zostanie rozpatrzony, jest jego kompletność. Oznacza to, że musi być zgodny z wszelkimi wymogami. Po jego wypełnieniu trzeba udowodnić, że nie jesteśmy w stanie spłacać swoich zobowiązań.

Pamiętajmy, że dowody są dla sądu bardzo ważne i bez odpowiednio przygotowanych dokumentów świadczących o niewypłacalności, nie będzie on w stanie ocenić, jaka jest sytuacja finansowa zadłużonej osoby. Sąd dokonuje analizy złożonych dokumentów i ocenia sytuację majątkową i finansową dłużnika. Dużą uwagę przykłada również do oceny wiarygodności osoby, która składa wniosek o upadłość. Dopiero po przeprowadzeniu szczegółowej analizy, podejmuje decyzję o ogłoszeniu upadłości konsumenta. Wyznacza wówczas syndyka i rozpoczyna się proces restrukturyzacji długów. Istnieje również opcja, że sąd odrzuci wniosek, jeżeli będzie on nieprawidłowo wypełniony lub osoba, która go złoży nie będzie spełniała wymagań upadłościowych.

Foto: Freepik, treść: materiał partnera