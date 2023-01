Czym charakteryzują się najlepsze palety przemysłowe? Kiedy mogą się przydać?

Z czego wykonane są palety drewniane przemysłowe? W jakich sytuacjach konieczne jest skorzystanie z palet przemysłowych? Czym różnią się palety euro? Jakie wymiary mogą mieć standardowe palety drewniane? Jakie jest dopuszczalne obciążenie w przypadku palet drewnianych? Czy palety drewniane można używać wielokrotnie? Jak przerobić stare palety?

Palety przemysłowe wizualnie mocno przypominają europalety. Niemniej jednak zostały wykonane z materiałów niższej jakości, a często również z mniejszą starannością. W efekcie ich cena także jest niższa, a w wielu sytuacjach różnice w jakości nie są istotne. Szukając odpowiedniej palety do danego ładunku, zwróć uwagę na rozstaw wideł, wielkość oraz wagę danego ładunku, a także warunki magazynowe, w których będzie on transportowany.

Z czego wykonane są palety drewniane przemysłowe?

Palety przemysłowe zostały wykonane z drewnianych klocków oraz desek. Ich wymiar, ilość oraz odporność nie są w żaden sposób odgórnie ustalone. Również inne palety o podobnym kształcie oraz funkcji są nazywane paletami przemysłowymi.

Zarówno nośność, jak i wymiary powinny być dostosowane do potrzeb danego ładunku, producenta lub klienta. Palety tego typu nie posiadają oznaczenia Euro, lecz często ich producenci starają się o certyfikat jakości ISO. Wiele firm mających w swojej ofercie drewniane palety przemysłowe umieszcza na nich swoje logo.

Drewno wykorzystane do produkcji palet przemysłowych może być całkowicie dowolne. Jedynym wymogiem technicznym jest użycie gwoździ kręconych lub żebrowanych w taki sposób, aby nie dopuścić do ich samoczynnego wysunięcia.

W jakich sytuacjach konieczne jest skorzystanie z palet przemysłowych?

Palety przemysłowe występują w różnych wymiarach i swoim wyglądem przypominają europalety. Świetnie sprawdzają się zarówno do przechowywania, jak i transportowania różnorodnych ładunków. To tanie, bezpieczne i wygodne rozwiązanie. Z łatwością można zamówić lub dociąż paletę idealnie dopasowaną do konkretnego produktu. Jest to świetne rozwiązanie zwłaszcza w przypadku ładunków o bardzo niestandardowych gabarytach.

Czym różnią się palety euro?

Europaleta to produkt o kształcie zbliżonym do wszelkich typów palet przemysłowych. Niemniej jednak w tym przypadku konieczne jest spełnienie szeregu bardzo precyzyjnych norm. Przede wszystkim europalety muszą być doskonale dopasowane do wózków widłowych. Dzięki temu są bardzo uniwersalne oraz sprawdzają się na całym świecie. Jest to kluczowe w przypadku rozbudowanych transportów.

Dodatkowo każda europaleta waży dokładnie 25 kilogramów oraz pozwala na bezpieczny transport ładunku o wadze od 1000 do 1500 kilogramów. Jej wymiary to 1200 x 800 x 144 milimetrów. Każdy element europalety został wykonany z litego drewna, jedynie wsporniki mogą być wykonane z drewna zarówno rozdrobnionego, jak i litego.

Europalety występują w 3 gatunkach. Pierwszy z nich to palety o jasnym drewnie bez uszkodzeń, drugi obejmuje ciemniejsze drewno, lecz bez znacznych uszkodzeń. Trzeci gatunek to palety ciemne, o uszkodzeniach nieuniemożliwiających użytku.

Jakie wymiary mogą mieć standardowe palety drewniane?

Palety przemysłowe występują w dowolnych rozmiarach. W zależności od producenta oraz indywidualnych zapotrzebowań mogą zostać wykonane na zamówienie.

Palety przemysłowe występują w dowolnych rozmiarach. W zależności od producenta oraz indywidualnych zapotrzebowań mogą zostać wykonane na zamówienie.

Jakie jest dopuszczalne obciążenie w przypadku palet drewnianych?

Paleta przemysłowa drewniana jest nie tylko tańsza, ale także lżejsza niż europaleta. Wynika to przede wszystkim z różnic w obrębie wykorzystywanych materiałów. Z tego względu każdorazowo konieczne jest zapoznanie się z dopuszczalnym obciążeniem konkretnej palety. W przeciwnym razie transport może być niebezpieczny.

Czy palety drewniane można używać wielokrotnie?

Wymiary palet przemysłowych mogą być na tyle uniwersalne, że ich ponowne użycie będzie możliwe. To rozwiązanie ekonomiczne oraz ekologiczne. Utylizację palety przemysłowej należy wykonać, dopiero gdy nie będzie ona zdatna do użytku.

Natomiast europalety są wykonywane z wysokiej jakości drewna litego, ich waga oraz udźwig są bardzo wysokie, co przekłada się również na jakość. Z tego względu europalety mogą być używane wielokrotnie bez szkody dla przewożonego ładunku.

Jak przerobić stare palety?

Stare palety stanowią obecnie pożądany element dekoracji wnętrz. Doskonale sprawdzają się w roki mebli ogrodowych. Bez trudu można samodzielnie wykonać stół, kanapy oraz huśtawki. Potrzebne jest jedynie trochę czasu, papier ścierny oraz odpowiednia lakierobejca.

