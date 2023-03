Czy zmieścisz się w limicie 2000 kWh? Zadanie niemal niewykonalne

Kalkulacja szyta na miarę

​W przykładowym wyliczeniu, do gamy używanych w gospodarstwie domowym urządzeń zaliczono telewizor LED, działający przez 3 godziny dziennie, konsolę do gier używaną przez 2 godziny w ciągu dnia, router pracujący 24 godziny na dobę - podobnie jak w przypadku lodówki, klimatyzator aktywny 8 godz., ekspres do kawy używany codziennie przez 15 minut, mikrofalówkę wykorzystywaną w takim samym wymiarze czasu oraz odkurzacz włączany na kwadrans każdego dnia. Już taki domowy „park maszyn” generuje zużycie roczne na poziomie 3516 kWh, a więc przekracza wspomniany limit o trzy czwarte. Jej koszt wyniesie natomiast blisko 3000 zł.

Co ciekawe, takie przykładowe zużycie nie zmieści się nawet w podwyższonych limitach, które wynoszą odpowiednio 2600 kWh, w przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkują osoby niepełnosprawne oraz 3000 kWh dla rolników i posiadaczy Kart Dużej Rodziny. - Nasze narzędzie pozwala wyliczyć roczne, spersonalizowane zużycie energii każdemu użytkownikowi. Lista urządzeń, z dodanymi uśrednionymi wartościami ich poboru energii, które można dodatkowo modyfikować, uwzględnia 35 urządzeń naszym zdaniem najczęściej znajdujących się na wyposażeniu domu. Nie zabraknie więc lodówki, pralki, suszarki, piekarnika, różnych typów żarówek, ale także robota kuchennego Thermomix, oczyszczacza powietrza, klimatyzatora czy wiatraka. Wystarczy skomponować swoją listę sprzętu elektrycznego oraz wskazać częstość użycia każdego z nich. Poza wartością rocznej konsumpcji energii w kilowatach ujrzymy również cenę, jaką przyjdzie nam zapłacić, uwzględniająca koszty po stawce sprzed i po przekroczeniu limitu - tłumaczy Julia Żuławińska, autorka narzędzia z Omni Calculator.

Realna skala zużycia

Jeśli powyższą listę uzupełnimy jeszcze o zmywarkę pracującą godzinę dziennie, żelazko, z którego korzystamy codziennie przez 10 minut, płytę indukcyjną włączaną na 15 minut, piekarnik na pół godziny, oczyszczacz powietrza działający 30 min dziennie i 10 żarówek LED świecących 5 godzin w ciągu dnia łączne roczne zużycie wyniesie już niemal równe 5000 kWh. To ponad dwukrotnie więcej niż limit, a więc większość rachunku będzie rozliczona po stawce właściwej dla bieżącego roku. Zakładając więc jej wysokość równą 0,77 zł, obowiązującą do limitu 2000 kWh, oraz 0,94 zł w przypadku jego przekroczenia, roczny koszt zużycia dla takiego gospodarstwa domowego sięgnie już 4356 zł.

