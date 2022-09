Czy warto mieć więcej niż 1 kartę SIM?

Dodatkowa karta SIM Orange Flex – dlaczego warto?

Będąc częścią #generacjiflex zyskujesz nieograniczone możliwości – nie obowiązują Cię żadne umowy, a wybrany Plan komórkowy zmieniasz, kiedy chcesz. Jednak, aby w pełni wykorzystać ofertę Flexa, warto domówić dodatkową kartę SIM, która umożliwi Ci wykonywanie połączeń i korzystanie z wybranej paczki GB na dowolnym urządzeniu mobilnym, gdziekolwiek będziesz!

Jak domówić dodatkową kartę SIM Orange? Otwórz apkę Flexa i sprawdź, ile kart możesz zamówić w ramach Planu komórkowego:

w ofercie Flex 15 GB, 30 GB i 45 GB otrzymasz jedną dodatkową kartę SIM;

decydując się na opcję 45 GB zyskasz dwa SIM-y;

w Planie 150 GB możesz skorzystać z maksymalnie trzech modułów.

Dodatkowe karty SIM dosłownie są… na wyciągnięcie ręki. Wystarczy, że będąc w aplikacji Orange Flex odwiedzisz zakładkę „Karty SIM” i tapniesz swój numer telefonu. Następny krok polega na dodaniu kolejnego SIM-a, a następnie jego odbiorze za pośrednictwem kuriera lub w dowolnym salonie Orange. Na koniec należy wybrać przeznaczenie modułu i gotowe!

Dodatkowa karta SIM? A może eSIM?

Dodatkowa karta SIM to dobra propozycja dla osób, którym zależy na niezależności – dzięki niej nie zawsze musisz mieć przy sobie smartfona, aby np. wykonać połączenie telefoniczne. Moduł sprawdzi się w tablecie i smartwatchu, ale też w routerze czy innym urządzeniu mobilnym. Dzięki ekstra karcie skorzystasz z wykupionego Planu komórkowego i zadbasz o swój komfort niezależnie od miejsca, w którym aktualnie przebywasz.

Co w przypadku, gdy Twój sprzęt obsługuje jedynie eSIM? Bez obaw – we Flexie, zamiast standardowej karty możesz zamówić jej elektroniczną wersję. Wszystko załatwisz za pośrednictwem aplikacji, bez wychodzenia z domu. Wystarczy, że w zakładce „Karty SIM” wygenerujesz kod QR i zeskanujesz go za pomocą wybranego urządzenia. eSIM zainstalujesz także za pośrednictwem konfiguracji sieci komórkowej.

Dodatkowa karta SIM Orange Flex – dla siebie i dla rodziny

Z zamówionego modułu możesz skorzystać na kilka sposobów – m.in. rozmawiając ze znajomymi za pośrednictwem smartwatcha czy podłączając laptopa do sieci mobilnej. Jeżeli tylko zauważysz, że pod koniec miesiąca brakuje Ci kilku GB internetu, zawsze możesz zwiększyć swój Plan komórkowy Orange Flex.

Dodatkowa karta SIM to także dobry sposób na… zbudowanie sieci rodzinnej. Do swojego konta Flex bez problemu dołączysz do 5 numerów, którymi zarządzisz wygodnie z aplikacji. Wszystkie ekstra wydatki i opłaty będziesz mieć dosłownie w jednym miejscu. To także świetny pomysł na rozporządzanie kosztami związanymi z prowadzeniem firmy i Planami komórkowymi współpracowników.

Będąc w Orange Flex warto mieć więcej niż 1 kartę SIM. Zamów dodatkowy moduł lub zainstaluj eSIM i zacznij korzystać z możliwości, jakie daje elastyczna sieć w aplikacji. Orange Flex. Nas to nie dziwi.

Fot. Pexels