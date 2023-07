Czy warto kupić kombajn do pracy na roli?

Czym jest kombajn zbożowy?

Kombajn zbożowy to bardzo popularny kombajn rolniczy, inaczej nazywany maszyną rolniczą. Jak sama nazwa wskazuje zbożowy kombajn bizon jest używany do zbioru zbóż z pól uprawnych. Jednak to nie wszystko. Kombajn ma również dokonać wstępnej obróbki zebranego zboża. Oznacza to w praktyce, że kombajny jednocześnie mogą kosić oraz młócić zboże. Czyni to z kombajnu rolniczego właściwie jedną z najważniejszych maszyn do pracy na roli. Co ciekawe wymiary tej maszyny rolniczej mogą być naprawdę potężne.

Zalety posiadania kombajnu

Wielu właścicieli większych terenów uprawnych nie wyobraża sobie pracy na nich bez posiadania własnego kombajnu zbożowego. Dzięki niemu bowiem można znacząco skrócić czas wykonywania zbioru zbóż. Ponadto zbieranie zbóż za pomocą kombajnów nie jest w żadnym stopniu tak wystarczające, jak gdybyśmy chcieli w inny sposób skosić zboże, nie zapominając o tym, że wszak kombajn kosi zboże jednocześnie je młócąc. Jednak jeżeli chodzi o właścicieli mniejszych gospodarstw rolnych, często decydują się oni na kupno kombajnu na spółkę z sąsiadami. Dzięki temu można obniżyć wydatki. Zresztą mogłoby się nie opłacić samodzielne kupno drogiej maszyny rolnej do pracy przy mniejszym polu. W przypadku kupna kombajnu na spółkę, najczęściej wybierany jest renomowany kombajn bizon z056.

Kiedy natomiast opłaca się kupno własnego kombajnu zbożowego tylko do pracy na swoim polu? Fachowcy twierdzą, iż przy polu uprawnym o powierzchni 70 hektarów będzie to opłacalne. Jeżeli zaś posiadamy mniejsze pole, zakup własnego kombajnu będzie się opłacać tylko jeżeli będziemy go udostępniać do świadczenia pracy na innych rolach.

W jaki sposób jest zbudowany kombajn zbożowy?

Wbrew pozorom budowa kombajnu zbożowego jest skomplikowana i złożona. W maszynie rolniczej znajduje się wiele złączonych ze sobą zespołów i innych elementów mechanicznych, które działają w tym samym czasie. Dzięki temu możliwe jest wykonanie wstępnej obróbki zboża czy oddzielenie go od kłosów.

Z przodu kombajnu umieszczony jest specjalny naganiacz. Co to jest? Naganiacz to pewnego rodzaju bęben, którego zadaniem jest ustawienie w optymalny sposób łanu zboża i przyciągnięcie owego do zespołu tnącego. Wspomniany bęben czyli naganiacz, zwany jest również motowidłami. Przejdźmy teraz do tego, z czego składa się wspomniany już wcześniej zespół tzw. tnący. Ów składa się z dwóch szyn, które są zakończone ostrymi zębami, co umożliwia ścięcie zboża. Zboże, które zostało potraktowane przez zespół tnący jest przenoszone przez podajnik ślimakowo - palcowy na specjalną taśmę, czyli inaczej podajnik taśmowy. Stamtąd zaś jest zrzucane do bębna młócącego, w którym oddziela się ziarno od kłosów czy niechcący zebranych razem ze zbożem śmieci i zanieczyszczeń. Wszystko co zbędne (czyli zanieczyszczenia) jest wyrzucane, a ziarno wyizolowane i oczyszczane przez wytrząsacze oraz sita. Ostatnim etapem jest transport przenośnikami do ciągników rolniczych lub zbiornika. Najnowszy i najpopularniejszy kombajn posiada hydrauliczny system sterowania co jest dodatkowym udogodnieniem.

Nowoczesne kombajny są wyposażone w rozdrabniacz słomy, natomiast bezstopniowa regulacja prędkości jazdy pozwala na pełen komfort podczas pracy.

Foto: Pixabay, treść: materiał partnera