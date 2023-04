Czy w telefonie może być wirus? Jak usunąć wirusa z telefonu?

Wirus w telefonie - Co robić? Co wirus może zrobić w telefonie? Jak sprawdzić, czy w telefonie jest wirus? Jak usunąć wirusa z telefonu? Jak zabezpieczyć telefon przed złośliwym oprogramowaniem?

1. Wirus w telefonie - Co robić?

Jeżeli w naszym telefonie pojawi się wirus, najczęściej będzie się to objawiać spowolnioną pracą urządzenia. Nasz telefon będzie reagował wolniej, niektóre aplikacje mogą przestać działać prawidłowo lub też będą wyświetlać się nam reklamy w miejscach, w których wcześniej ich nie było.

To jednak nie wszystkie możliwości złośliwego oprogramowania. Niektóre wirusy mogą znacznie więcej. Może wiec zdarzyć się, że za pomocą wirusa nad naszym urządzeniem lub niektórymi aplikacjami przejmie kontrolę haker. Może on uzyskać także dostęp do naszych danych oraz zawartości telefonu, w tym wiadomości SMS, czy zdjęć.

Decydując się na zakup telefonu, warto więc wziąć pod uwagę kwestie bezpieczeństwa i skorzystać z aplikacji chroniących telefon przed złośliwym oprogramowaniem. Najnowsze smartfony Xiaomi, na które warto zwrócić uwagę w roku 2023 znajdują się pod linkiem https://www.euro.com.pl/telefony-komorkowe,_xiaomi.bhtml.

2. Co wirus może zrobić w telefonie?

Wirus w naszym telefonie może naprawdę sporo namieszać. Jeśli telefon zostanie zainfekowany złośliwym oprogramowaniem, zaobserwujemy jego spowolnione działanie, nieoczekiwane restarty, brak dostępu do niektórych usług i aplikacji. Narażone są także nasze dane. Niektóre programy potrafią szpiegować nasze działania oraz zbierać dane, takie jak loginy i hasła, a nawet numery kart kredytowych, co jest szczególnie niebezpieczne. Wirusy w smartfonach odpowiedzialne są również za wyświetlanie reklam oraz niebezpiecznych stron internetowych.

Haker, który będzie miał kontrolę nad naszym telefonem poprzez wgranie do niego wirusa, będzie miał dostęp do naszych wiadomości SMS, MMS, listy odwiedzanych stron internetowych oraz wszelkich usługach z jakich korzystamy za pośrednictwem telefonu.

3. Jak sprawdzić, czy w telefonie jest wirus?

Niestety nawet najnowocześniejsze smartfony, pomimo aktualizowanego oprogramowania mogą paść ofiarą złośliwego wirusa. Jeżeli więc telefon działa wolniej, szybciej się rozładowuje lub wyświetla dużo reklam, możliwe, że został on zainfekowany. Jak w takim razie upewnić się, czy w naszym telefonie jest wirus?

Najprostszym sposobem jest wykonanie skanowania telefonu przy pomocy specjalnego oprogramowania antywirusowego. Istotne jest, aby szukając takiego oprogramowania, korzystać ze sklepów z aplikacjami przeznaczonych dla danych systemów. Będą to Google Play lub App Store. Aplikacje w tych sklepach są weryfikowane przez Google i Apple. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że nie zaszkodzimy naszemu urządzeniu jeszcze bardziej.

Należy również pamiętać, że pod różnego rodzaju programy antywirusowe często podszywają się właśnie hakerzy. Dlatego nie należy pobierać tego typu oprogramowania z nieznanych źródeł. Obszerny artykuł na ten temat można przeczytać pod linkiem https://www.euro.com.pl/artykuly/wszystkie/artykul-jak-sprawdzic-czy-mam-wirusa-w-telefonie-jak-go-wykryc.bhtml.

4. Jak usunąć wirusa z telefonu?

Dla osób, które zastanawiają się jak usunąć wirusa z telefonu dobrą wiadomością będzie, że sposobów jest kilka. Przede wszystkim należy kontrolować to jakie aplikacje instalujemy na telefonie. Jeżeli nietypowe działanie urządzenia możemy powiązać z konkretną aplikacją, należy ją odinstalować.



Jeżeli taka akcja nie przyniesie efektu, warto wypróbować oprogramowanie antywirusowe, które bez trudu powinno sobie poradzić z wirusem. Jeżeli antywirus wykryje wirusa, może usunąć go automatycznie lub poprosić użytkownika o potwierdzenie takiej czynności. Niektóre programy zrobią to za darmo, niestety często będziemy musieli jednak uiścić opłatę. Ostateczną skuteczną metodą może być reset telefonu i przywrócenie ustawień fabrycznych, co jednak wiąże się z utratą wszystkich danych.

5. Jak zabezpieczyć telefon przed złośliwym oprogramowaniem?

Decydując się na zakup nowoczesnego smartfona, takiego jak Xiaomi Redmi Note 12, warto pomyśleć o jego bezpieczeństwie. Aby uniknąć zainfekowania telefonu wirusem, można chronić go oprogramowaniem antywirusowym. Należy również unikać otwierania linków od nieznanych nadawców, aktualizować oprogramowanie oraz pobierać aplikacje wyłącznie ze zweryfikowanych źródeł.

Więcej na temat najnowszego smartfona Xiaomi można przeczytać na stronie https://www.euro.com.pl/telefony-komorkowe/xiaomi-smartfon-redmi-note-12-4-128-gray-xiaomi.bhtml.

Foto: Pixabay, treść: materiał partnera