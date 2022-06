Czy to Ty w tym filmie? Powrót na Facebooku przekrętu na film z naszym udziałem

Wiele osób kliknie z ciekawości, inne choćby dlatego, że są wyczulone na to, co pojawia się publicznie na ich temat w sieci. Co istotne, wiadomość może wyglądać wiarygodnie, bo w historii rozmów widzisz, że przesyła Ci ją osoba z listy Twoich znajomych.

Łącze prowadzi do strony, gdzie powinien znajdować się film. Jednak jeśli chcesz go obejrzeć, najpierw musisz... zalogować się ponownie do Facebooka! I tu pies pogrzebany!

Strona, na którą trafia ofiara wizualnie podszywa się pod serwis społecznościowy. Zalogowanie się do rzekomego Facebooka sprawia, że przekazujesz przestępcom dane dostępowe do Twojego konta w prawdziwym serwisie (o ile podasz prawdziwe dane).

Dzięki temu cyfrowi przestępcy mogą wykorzystać Twoje konto do swoich celów, np. rozsyłając szkodliwą wiadomość do Twoich znajomych. Mogą pójść nawet o krok dalej i spróbować wyłudzić od Twoich znajomych pieniądze na BLIKa, oczywiście podszywając się pod Ciebie.

Trzymaj się zasady ograniczonego zaufania w sieci - nawet do najbliższych!

Oszuści lubią wracać do tego sposobu, bo jest bardzo skuteczny. Ta klasyczna socjotechnika jest jedną z najbardziej efektywnych pułapek. Często nie zastanawiamy się nad linkiem, otrzymanym od znajomego i bezwiednie klikamy, bo mamy zaufanie do osoby, która go nam wysłała.

Warto pamiętać, że nadawcami tego typu wiadomości zazwyczaj są przestępcy, w których pułapkę wpadli nasi znajomi z Facebooka. Wysyłając dane z przejętych kont, nabierają kolejne rzesze użytkowników portalu, zyskując nowe dostępy. Dlatego tak ważne jest zachowanie czujności, nawet kiedy na Messengerze pisze do nas najlepszy kumpel.

Najważniejsze to nie klikać we wszystko, co dostajemy - niezależnie od nadawcy! W tym przypadku to szczególnie prawdziwe, bo już samo wpisanie naszych hasła i loginu na podrobionej stronie, bez kliknięcia "Zaloguj", sprawia, że te dane lądują w skarbcu oszustów. Trzeba mieć się na baczności i żyć online według zasady "Im bardziej ciekawe, tym większe prawdopodobieństwo oszustwa".

Co zrobić w sytuacji gdy jednak dałeś się nabrać?

Jeśli Twoje dane trafiły na fałszywą stronę logowania - masz jedno wyjście: natychmiast zmień hasło dostępowe do Facebooka.

Włącz też dwuetapową weryfikację logowania, która dodatkowo zabezpieczy Cię przed przejęciem konta!

Wszystkie kwestie, dotyczące bezpieczeństwa Twojego konta na Facebooku znajdziesz wygodnie w jednym miejscu. Wystarczy, że w MENU portalu wejdziesz w Ustawienia i Prywatność, dalej w Ustawienia, a potem wybierzesz zakładkę Bezpieczeństwo i logowanie i voila!

Martyna Holinka z CyberRescue