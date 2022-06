Czy to już pora na powrót do materaca piankowego?

druga kwestia to formowanie pianki. I znów – dawniej był to po prostu prostopadłościenny blok, a dziś w najlepszych materacach pianka jest nacinana i nacięcia te nie są przypadkowe. Osłabiają one strukturę pianki, dzięki czemu producent materacy może podzielić każdy z nich na wiele stref twardości, jednocześnie zachowując trwałość materiału, a to sprawia, że na takim materacu śpi się bardzo wygodnie.