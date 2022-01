Czy studia prawnicze nadal są modne?

Liczba chętnych na prawo

Jeszcze zaledwie dekadę temu na jedno miejsce na wydziale prawa przypadało mniej więcej dwudziestu chętnych i przejście przez proces rekrutacji było naprawdę trudne. Dziś, jak podaje Uniwersytet w Białymstoku, liczba ta jest znacznie mniejsza. Szacuje się bowiem, że na jedno miejsca przypada zaledwie pięciu kandydatów, a więc czterokrotnie mniej niż 10 lat temu. Dla porównania na kierunku kryminologii na jedno miejsce przypada aż piętnastu chętnych, a na kierunku bezpieczeństwo siedmiu.

Uniwersytety przyciągające przyszłych prawników

Okazuje się, że na różnych uczelniach obserwuje się różne nasilenie zainteresowania kierunkami prawniczymi. Wśród przyszłych prawników największą popularnością cieszy się Uniwersytet Wrocławski, na którym na jedno miejsce na prawie przypada prawie dziesięciu kandydatów. Kolejną uczelnią, w której prawo jest stosunkowo popularne, jest Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tam na jedno miejsce przypada ośmiu kandydatów. Co ciekawe, na studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, na jedno miejsce przypada zaledwie trzech kandydatów.

Co daje ukończenie wydziału prawa i jaka kariera czeka absolwentów?

Czy zatem studia prawnicze wciąż są szczytem marzeń? Co daje ukończenie wydziału prawa i jaka kariera czeka absolwentów uniwersytetów na tych wydziałach? Przede wszystkim ukończenie studiów prawniczych umożliwia wykonywanie zawodów prawniczych (takich jak sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, notariusz). Jednak do uzyskania pełni uprawnień w tych zawodach konieczne jest podjęcie odpowiedniej aplikacji, która kończy się egzaminem dopuszczającym do wykonywania zawodu. Zatem samo ukończenie studiów to dopiero pierwszy krok w karierze sędziowskiej, adwokackiej lub radcowskiej.

Ukończenie studiów na wydziale prawa daje także możliwość zatrudnienia w administracji państwowej, samorządowej, a także w Policji.

Który ze znanych polityków studiował prawo?

Wielu obecnie rządzących polityków skończyło właśnie kierunki związane z prawem. Absolwentami wydziału prawa są chociażby Andrzej Duda (Prezydent RP), Jarosław Kaczyński (prezes partii Prawo i Sprawiedliwość), Zbigniew Ziobro (Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny w rządzie PiS, prezes Solidarnej Polski), Łukasz Schreiber (Sekretarz Stanu w rządzie PiS), Konrad Szymański (Minister do spraw Unii Europejskiej) czy Michał Wójcik (Minister – członek Rady Ministrów). Na prawo zdecydowało się też wiele dzieci znanych polityków. Przykładowo Kinga Duda zdobyła wykształcenie podobne jak jej tata. Córka prezydenta ukończyła bowiem studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim.