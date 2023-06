Czy pożyczka w dobie inflacji jest bezpieczna?

Jak inflacja wpływa na sektor pożyczkowy?

Negatywne skutki inflacji szybko dotknęły sektora pożyczkowego. Podniesienie stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski wpłynęło na wzrost rat kredytowych oraz utrudniło dostęp do tradycyjnych kredytów bankowych wielu Polakom. W niniejszym artykule przeanalizujemy, jak inflacja przekształciła sektor pożyczkowy i jakie strategie mogą pomóc nam uniknąć trudności finansowych w czasie kryzysu, zwłaszcza jeśli planujemy zadłużyć się w instytucji pozabankowej.

Wraz z rosnącą inflacją, Narodowy Bank Polski podjął działania mające na celu kontrolowanie zmian destabilizujących gospodarkę. Jednym z nich było podniesienie stóp procentowych, co doprowadziło do wzrostu kosztów kredytów. Osoby posiadające kredyty hipoteczne, samochodowe czy konsumpcyjne szybko odczuły zmiany w portfelu, ponieważ raty znacznie wzrosły. To z kolei sprawiło, że wielu ludzi zaczęło szukać alternatywnych źródeł finansowania, takich jak pożyczki od firm prywatnych, ponieważ nie było ich stać na zaciągnięcie tradycyjnego kredytowania.

Motywacje do zadłużania się u prywatnych pożyczkodawców mogą być różne – od dokonania inwestycji po zaspokojenie prozaicznych potrzeb tj. np. opłacenie rachunków za media. Jednak nie wszystkie osoby, które znajdują się na finansowym zakręcie powinny decydować się na podejmowanie ryzyka związanego z koniecznością spłaty zadłużenia w najbliższych miesiącach. Jeżeli interesuje nas szybka pożyczka, musimy mieć pewność, że zdołamy regularnie płacić raty, nawet gdy sytuacja ekonomiczna jeszcze się pogorszy.

Odpowiedzialne pożyczanie podczas kryzysu

Choć inflacja niesie ze sobą wiele wyzwań, istnieją sposoby, aby zminimalizować ryzyko związane z pożyczkami w tym trudnym okresie. W kolejnej części artykułu przedstawimy praktyczne wskazówki, które pomogą Ci uniknąć problemów finansowych związanych ze spiralą zadłużenia. Dowiesz się, jak dokładnie ocenić swoje możliwości budżetowe oraz gdzie porównać oferty dostępnych pożyczek, aby nie tracić czasu.

Przed zaciągnięciem pożyczki, a nawet wytypowaniem najlepszej oferty, musimy dokładnie zbadać, jakie posiadamy możliwości budżetowe. Do szacunków należy podejść z realistycznym nastawieniem i pragmatycznie ocenić swoje dochody, a także wydatki. Pozostawmy sobie pewną sferę buforową w tym zakresie, aby czuć się bardziej bezpiecznie. Rzetelna analiza powyżej wskazanych parametrów pozwoli nam na ocenę, czy będziemy w stanie spłacić pożyczkę zgodnie z ustalonym harmonogramem, nawet w przypadku ewentualnych podwyżek rat. Ważne jest, aby nie przeceniać swoich możliwości finansowych i nie brać na siebie zbyt dużego obciążenia finansowego, które mogłoby wiązać się z ryzykiem wpadnięcia w spiralę zadłużenia.

Po dokładnym oszacowaniu swoich możliwości budżetowych, warto przeanalizować dostępne na rynku oferty pożyczek. Istnieje wiele instytucji finansowych, zarówno tradycyjnych jak i online, które oferują chwilówki lub pożyczki ratalne. Ważne jest, aby porównać oferty pod kątem oprocentowania, RRSO, prowizji, harmonogramu spłat oraz innych, istotnych dla nas, warunków umowy. Nie musimy jednak żmudnie, oferta za ofertą, porównywać dostępnych opcji, ponieważ na rynku istnieją specjalne narzędzia, takie jak porównywarka Comparer.pl, które ułatwiają ten proces. Porównywarki to platformy, które umożliwiają szybkie i łatwe porównanie różnych ofert pożyczkowych, co znacznie usprawnia proces podejmowania ostatecznej decyzji.

Na stronach internetowych porównywarek oraz innych portalach branżowych, zwykle znajdziemy także gotowy ranking pożyczek ratalnych. Jest to zestawienie, w którym specjaliści zatrudnieni przez daną markę, analizują różne oferty pod kątem ich atrakcyjności i segregują w zależności od uzyskanej punktacji. Pamiętajmy jednak, że nie zawsze te chwilówki lub pożyczki ratalne, które są uwzględnione na pierwszych pozycjach rankingów, muszą być dla nas najlepsze. Z tego względu zawsze warto kierować się wyłącznie własnymi potrzebami i priorytetami.

Foto: Canva PRO, treść: materiał partnera