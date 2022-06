Czy polską branżę gier czekają wielkie zmiany? Jak zagraniczny kapitał zmienia polski gamedev? Konferencja Gaming na Giełdzie VIII już za tydzień

Konferencja online odbędzie się 8-9 czerwca i zgromadzi kluczowych przedstawicieli polskiej sceny gamedevelopmentu. Goście będą dyskutować na temat - Fuzje i przejęcia - jak zagraniczny kapitał zmienia polski gamedev. Szanse i zagrożenia związane z konsolidacjami w branży gier wideo są tematem bardzo aktualnym, a po ostatnich przetasowaniach na światowym rynku, warto podjąć debatę nad tym, czy dalsze umacnianie się tego trendu wpłynie na rodzimy sektor.

- Świat gamedevu zmienia się na naszych oczach. Gigantyczne przejęcia, których byliśmy świadkami na przestrzeni ostatnich miesięcy, mogą być sygnałem w którą stronę będzie podążał rynek. Ciekawe czy ten trend zawita na stałe również do nas. Nad Wisłą mamy kapitalnych twórców gier i studia, dla których konsolidacja może być szansą na rozwinięcie skrzydeł. Z drugiej strony mieliśmy już w historii kilka przykładów na to, jak zabójcze dla mniejszych spółek bywają przejęcia. Pokazuje to, że konsolidacja to nie droga dla każdego. Chcemy o tym rozmawiać - komentuje Tomasz Muchalski, prezes Strict Minds.

Zmiana nastawienia gigantów segmentu wraz z początkiem roku przestawiła światowy rynek do góry nogami. Konsolidacje w branży gamingowej dają wiele możliwości, m.in. wprowadzenie swoich szablonów i planów działania do innych firm czy też pozyskiwanie doświadczonych pracowników. Pokazują one także znaczenie danego podmiotu na rynku, a co za tym idzie rozpoznawalność spółki. Z drugiej strony każda fuzja czy przejęcie jest obarczone wielkim ryzykiem. Pytanie brzmi gdzie znaleźć złoty środek.

- Przejęcie Activision Blizzard przez Microsoft to bez wątpienia najważniejsze wydarzenie początku 2022, ale głośnych wykupów mieliśmy zdecydowanie więcej. Wielki kapitał - chiński, choć nie tylko - łakomi się także na polskie spółki; czy jednak powinniśmy myśleć o transakcjach M&A w kategoriach szans, czy może zagrożeń? Podczas konferencji finałowej "Gamingu na giełdzie" zapytamy o to zarówno przedstawicieli biznesu, jak i samych twórców - komentuje Mateusz Witczak, redaktor naczelny polskigamedev.pl.

Finałową konferencję, która odbędzie się w dniach 8-9 czerwca, poprzedziły serie czatów inwestorskich z przedstawicielami polskich spółek z branży gamedevu, które notowane są na rynku głównym GPW, New Connect, oraz tych twórców którzy w najbliższym czasie mogą zostać notowani. Prelegenci w bezpośrednich rozmowach, tłumaczyli strategie ich firm, a także odpowiadali inwestorom na pytania o dotychczasowe raporty finansowe i plany na przyszłość.

- Polskie studia odniosły sukcesy na skalę globalną. Już od kilku lat dokonują akwizycji i to nie tylko w Polsce. CD Projekt kupił studio w Kanadzie, Ten Square Games zainwestował we Włoszech, a People Can Fly w USA. Z drugiej strony osiągnięcia polskich twórców budzą zainteresowanie globalnych graczy, czego świetnym przykładem są zakupy Tencentu z minionego półrocza. Obserwowane aktualnie spadki kursów i trudności w finansowaniu projektów będą sprzyjać akwizycjom. Tematów do dyskusji na pewno nie zabraknie - komentuje Łukasz Konopko, prezes StockWatch.pl

Harmonogram konferencji:

Dzień pierwszy, 8 czerwca:

12:05 – Szansa i zagrożenie konsolidacji na rynku

13:00 – Czy Chiny zdominują gamedev? Jak inwestycje Tencenta wpływają na polski gamedev?

13:55 – Najmniejsze urządzenia, największe pieniądze. Przejęcia na rynku mobilnym

14:50 – Wejście kapitału zagranicznego – co tak naprawdę oznacza?

Dzień drugi, 9 czerwca:

12:05 – Historia przejęć w gamedevie – jakie należy wyciągnąć wnioski

13:00 – Napływ nowych pracowników do branży – w jaki sposób wojna w Ukrainie wpływa na gaming?

13:55 – Fuzje czy przejęcia spółek jako sposób na umocnienie pozycji na rynku

14:50 – Czy 100 spółek gamingowych na GPW jest możliwe? Kiedy nastąpi przesyt branży i jaki będzie miało to wpływ na spółki notowane na GPW i NC?

- Już co dziesiąta spółka notowana na warszawskiej giełdzie działa w branży gamingowej. Choć ostatnie miesiące nie są łatwym czasem dla tego segmentu rynku, w mojej ocenie jest to pewnego rodzaju test jakości. Spółki, które poradzą sobie w tym trudnym czasie, znacząco wzmocnią swoją pozycję i przyciągną uwagę inwestorów, a przy okazji pokażą wielkość i potencjał całej branży - komentuje Dariusz Mejszutowicz, Wicedyrektor Działu Rynku Pierwotnego na GPW.

Organizatorem wydarzenia jest agencja PR Strict Minds, a współorganizatorami portale StockWatch.pl, Polskigamedev.pl, a także Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Patronem honorowym jest GovTech.

Patronatem głównym jest fundusz Chiswick Creative Ventures.Patronatem medialnym konferencji są: Interia, gry-online, ISB Tech, InvestInGaming, Comparic, Ostatnia Tawerna, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII).

